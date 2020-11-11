"И не разрешали". Муфтий Чечни прокомментировал запрет российским мусульманам браков с иноверцами

Недопустимость браков мусульман с представителями других религий – общеизвестная истина, заявил муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев.

Запрет российским мусульманам вступать в браки с представителями других религий, который озвучил 10 ноября Совет улемов Духовного управления мусульман РФ, на самом деле существовал и ранее. Об этом муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявил "РИА Новости".

По его словам, подобные браки "и не разрешали", их при определенных условиях допускают "некоторые исламские ученые".

Запрет на браки с иноверцами связан в том числе с необходимостью создать в семьях "духовную гармонию" и снизить страдания детей в случае развода родителей, объяснил Межиев. Он считает, что если родители "понимают сущность ислама", это происходит безболезненно.

В богословском заключении Совета улемов Духовного управления мусульман РФ сказано, что "единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности являются наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни".

Ислам является второй по численности верующих религией в РФ после христианства. По данным переписи населения 2002 года, численность мусульманских народов в России составляла примерно 14,5 млн человек – около 10% населения страны.