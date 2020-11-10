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В России мусульманам запретили браки с представителями других религий

Духовное управление мусульман России постановило, что межконфессиональные браки на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях.

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Браки с иудейками и христианками возможны в единичных случаях по решению муфтия, отметили в Духовном управлении мусульман
Браки с иудейками и христианками возможны в единичных случаях по решению муфтия, отметили в Духовном управлении мусульман
Фото: depositphotos.com

Российским мусульманам запретили вступать в браки с представителями других религий, соответствующее богословское заключение опубликовал 10 ноября Совет улемов Духовного управления мусульман РФ.

"Единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности являются наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни. Более того, ислам призывает не только к женитьбе мусульман на мусульманках, но и подчеркивает важность наличия набожности и богобоязненности у них", – сказано в заключении. 

Решение прокомментировал первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов, пишет пресс-служба организации.

"Совет улемов постановил, что межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания [иудейками и христианками], на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства данного конкретного случая", – отметил Мухетдинов.

По его словам, если девушка признает существование единого Бога, принимает Иисуса и Мухаммада как Божьих посланников и выражает готовность следовать предписаниям Корана, то она может вступить в брак с мусульманином.

Ислам является второй по численности верующих религией в РФ после христианства. По данным переписи населения 2002 года, численность мусульманских народов в России составляла примерно 14,5 млн человек – около 10% населения страны.

Теги: ислам, христианство, религия, запрет, мусульмане, население, брак
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