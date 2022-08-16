IKEA решила ликвидировать свою российскую "дочку"

Компания Ingka Holding Europe приняла решение о ликвидации ООО "Икеа дом", следует из данных СПАРК – системы проверки контрагентов и сбора информации об организациях для повышения эффективности коммуникации между бизнес-партнерами.
Заявление о ликвидации юридического лица подано 15 августа, соответствующие документы будут готовы 23-го. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.
Компания "Икеа Дом" управляет магазинами IKEA в России. Ingka является холдинговой структурой IKEA.
Первый магазин IKEA открылся в РФ в 2000 году. К 2022-му у компании было 26 магазинов в 12 городах России. Все они остановили работу 3 марта 2022 года, после вторжения российских оккупационных войск в Украину.
10 марта IKEA попала в список компаний, имущество которых в России могут национализировать.
15 июня IKEA заявила о намерении продать четыре завода на территории РФ и сократить штат работников. 22 июня компания предупредила российские торговые центры, в которых находятся магазины IKEA, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.
После этого компания объявила финальную продажу запасов товаров на складах. Распродажа проходила с 5 июля до 15 августа на сайте компании.