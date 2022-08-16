IKEA решила ликвидировать свою российскую "дочку"

IKEA прекратила работу своих магазинов в РФ после начала войны в Украине Фото: EPA

Компания Ingka Holding Europe приняла решение о ликвидации ООО "Икеа дом", следует из данных СПАРК – системы проверки контрагентов и сбора информации об организациях для повышения эффективности коммуникации между бизнес-партнерами.

Заявление о ликвидации юридического лица подано 15 августа, соответствующие документы будут готовы 23-го. Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

Компания "Икеа Дом" управляет магазинами IKEA в России. Ingka является холдинговой структурой IKEA.