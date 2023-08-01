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Индия второй месяц подряд сокращает импорт нефти из РФ – Bloomberg

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Доходы страны-терориста России от продажи нефти и газа упали почти в два раза
Доходы страны-терориста России от продажи нефти и газа упали почти в два раза
Фото: depositphotos.com

Объем экспорта нефти из страны-агрессора России в Индию падает второй месяц подряд. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 1 апреля.

За последний месяц поставки сократились на 900 тыс. баррелей в день, до 2,98 млн. 

Как говорится в статье, цифры подтверждают заявление Кремля о том, что Москва вместе со своими союзниками по коалиции производителей ОПЕК+ выполняет договоренность не допускать поставок на мировой рынок после установления потолка цен на российскую нефть. 

Средний доход в бюджет Кремля за четыре недели упал до чуть более $44 млн, говорится в статье. 

Контекст:

В начале декабря 2022 года страны – члены "Большой семерки", а также Австралия и ЕС ввели ограничение цен на российскую нефть, установив максимальный уровень в размере $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года эти страны ввели ценовой потолок на российские нефтепродукты: $100 – для дизельного топлива и $45 – для различных масел.

Из-за ограничения цены на сырую нефть Россия теряет $172 млн ежедневно, писало Bloomberg со ссылкой на отчет Хельсинкского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). После того как ограничения распространились и на нефтепродукты, РФ будет терять еще больше – $280 млн в день.

За пять месяцев 2023 года доходы страны-терориста России от продажи нефти и газа упали почти в два раза, с 5,7 трлн до 2,9 трлн руб. (около 2,38 трлн и 1,2 трлн грн), сообщало 28 июня The Moscow Times.

Теги: Россия, Индия, Москва, бюджет, импорт, Кремль, нефть, доходы, экспорт
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