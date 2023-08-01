Индия второй месяц подряд сокращает импорт нефти из РФ – Bloomberg

Доходы страны-терориста России от продажи нефти и газа упали почти в два раза Фото: depositphotos.com

За последний месяц поставки сократились на 900 тыс. баррелей в день, до 2,98 млн.

Как говорится в статье, цифры подтверждают заявление Кремля о том, что Москва вместе со своими союзниками по коалиции производителей ОПЕК+ выполняет договоренность не допускать поставок на мировой рынок после установления потолка цен на российскую нефть.

Средний доход в бюджет Кремля за четыре недели упал до чуть более $44 млн, говорится в статье.