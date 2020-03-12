Информатор WikiLeaks Мэннинг совершила попытку самоубийства в тюрьме

В 2019 году бывшего аналитика разведки США Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу об утечке секретной информации. Она пыталась покончить с собой в исправительном учреждении, сейчас находится в больнице.

11 марта бывший аналитик американской разведки и информатор сайта WikiLeaks Челси Мэннинг пыталась покончить с собой, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на ее адвокатов.

Мэннинг отвезли в больницу, она поправляется, добавили юристы.

Шериф Александрии (штат Вирджиния), где Мэннинг отбывает наказание в исправительном центре, подтвердил телеканалу попытку ее суицида. Сотрудники учреждения сработали профессионально, сказал шериф.

14 марта Мэннинг должна появиться на судебных слушаниях по вопросу снятия с нее санкций за неисполнение судебных распоряжений.

Сотрудник разведки США Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году. 21 августа военный трибунал приговорил его к 35 годам лишения свободы за разглашение секретной информации сайту WikiLeaks.

На следующий день после оглашения приговора он объявил о желании сменить пол и попросил, чтобы его называли не Брэдли, а Челси. Американский суд разрешил Мэннинг сменить имя на женское, а в 2015 году бывшему разведчику позволили пройти курс гормональной терапии по смене пола.

17 января 2017 года тогдашний президент США Барак Обама смягчил приговор Мэннинг. Она вышла на свободу 17 мая 2017 года, а не в 2045 году, как предполагалось приговором.

В марте 2019 года Мэннинг арестовали на два месяца за неуважение к суду. В мае 2019-го суд в США снова взял ее под стражу, теперь – на 18 месяцев, за отказ давать показания по делу об утечке секретной информации.