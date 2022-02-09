Экс-инвестора украинского сервиса Rocket арестовали в Израиле по обвинению в мошенничестве – СМИ

О задержании Рохлина первым сообщило 23 декабря прошлого года издание Posta, в Украине эта новость прошла незамеченной. Задержание якобы произошло по просьбе немецких правоохранителей и связано с расследованием мошеннических действий, в результате которых пострадали немецкие инвесторы.
Рохлин был задержан, когда собирался вылететь из Израиля в Киев. Израильский судья принял решение о содержании Рохлина под стражей до принятия решения об экстрадиции.
Расследование данных мошеннических действий осуществляется и в Украине. Национальная полиция сообщала по меньшей мере о четырех задержанных по этому делу.
По данным следствия, аферу реализовала на протяжении 2017–2020 годов группа граждан Украины и других стран, которые якобы выманивали у граждан европейских стран деньги, предлагая им инвестировать через специальные сайты в куплю-продажу банковских металлов, валюты, криптовалюты, ценных бумаг и прочих активов. Инвесторам обещали рост их вложений в 100 и более раз.
Когда люди хотели перевести свои инвестиции в наличные деньги, им звонили операторы мошеннических кол-центров, представлялись представителями торговых платформ и требовали внести сбор за обслуживание и комиссию за обналичивание (дополнительно 15% от суммы). После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы. Кол-центры, задействованные в мошеннической схеме, находились в Киеве, Софии (Болгария) и Белграде (Сербия).