Экс-инвестора украинского сервиса Rocket арестовали в Израиле по обвинению в мошенничестве – СМИ

О задержании Рохлина первым сообщило 23 декабря прошлого года издание Posta, в Украине эта новость прошла незамеченной. Задержание якобы произошло по просьбе немецких правоохранителей и связано с расследованием мошеннических действий, в результате которых пострадали немецкие инвесторы.

Рохлин был задержан, когда собирался вылететь из Израиля в Киев. Израильский судья принял решение о содержании Рохлина под стражей до принятия решения об экстрадиции.