Инженер из РФ, работавший над бомбардировщиком Ту-160, бежал в США, пообещал раскрыть "тщательно охраняемые секреты" и попросил убежища – СМИ

Как утверждается, в конце декабря 2022 года россиянин вместе с семьей приехал на бронированном внедорожнике к границе США и Мексики и попросил разрешения на въезд в страну.

Мужчина пояснил, что опасается преследований за участие в антипутинских протестах в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального. Также, согласно отчету, он предложил раскрыть "некоторые из самых тщательно охраняемых военных секретов России".

Беглец рассказал, что работал инженером на заводе по производству самолетов "Туполев" в Казани, где с 2018-го по 2021 год занимался строительством Ту-160.

Эксперты, с которыми беседовали журналисты, назвали "странным и беспрецедентным обстоятельством" то, что в отчете указаны все персональные данные гражданина РФ и раскрывается его предложение выдать военные тайны иностранного государству. Они считают при этом, что инженер с подобным послужным списком действительно может быть носителем ценной информации.

В Yahoo News не публикуют имя россиянина – как сообщается, чтобы не подвергать его опасности.

11 января 2023 года, пишет издание, россиянин был признан "заслуживающим доверия" и представляющим потенциальный интерес для США, после чего его передали для дальнейшего допроса в ФБР. Пентагон и ФБР не ответили на запросы Yahoo News о комментариях.