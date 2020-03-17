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Испания ратифицировала протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО

После одобрения испанским парламентом протокола о присоединении Северной Македонии к НАТО балканское государство стало 30-м членом Североатлантического альянса.

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Северная Македония станет 30-м членом НАТО, отметил Столтенберг
Северная Македония станет 30-м членом НАТО, отметил Столтенберг
Фото: EPA

Верхняя палата парламента Испании – Сенат – 17 марта ратифицировала протокол о присоединении Северной Македонии к НАТО. Об этом сообщил в Twitter генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Сенат Испании только что ратифицировал вступление Северной Македонии в НАТО. Таким образом, все союзники одобрили [присоединение к альянсу] нашего будущего 30-го члена. Поздравляю, Северная Македония!" – написал Столтенберг.

Северная Македония (до 2018 года – Македония) заявила о желании стать членом НАТО в 1993 году, отмечает Radio Slobodna Evropa (балканская служба "Радио Свобода"). В 1999-м году страна получила план действий относительно членства.

Долгое время вступление страны в НАТО блокировала Греция, требуя, чтобы было изменено название страны (Македонией также называется исторический регион Греции). Этот спор был урегулирован осенью 2018 года: Македония стала Северной Македонией. Вскоре после переименования, 6 февраля 2019 года, 29 послов стран – членов НАТО поставили подписи под протоколом о присоединении Северной Македонии.

До сегодняшнего дня документ не ратифицировала только Испания. После решения испанского парламента протокол вступил в силу и Северная Македония формально стала 30-м членом Североатлантического альянса.

Теги: НАТО, Испания, Йенс Столтенберг, Македония, Северная Македония
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