"Исполняете царский долг". Глава Кубанского казачьего хора сказал Путину, что молится за него. Видео

"Спаси вас, Господи. Молимся за вас! Вы исполняете сегодня царский, так сказать, долг. Вы тот человек, в которого мы верим, за которого молимся, потому что ваше спасение – это спасение Руси и мира", – обратился Захарченко к Путину.

После этого он пожаловался на недостаток поддержки хора со стороны властей, отсутствие акустического зала и нехватку помещений для концертов.