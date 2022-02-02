"Исполняете царский долг". Глава Кубанского казачьего хора сказал Путину, что молится за него. Видео

"Спаси вас, Господи. Молимся за вас! Вы исполняете сегодня царский, так сказать, долг. Вы тот человек, в которого мы верим, за которого молимся, потому что ваше спасение – это спасение Руси и мира", – обратился Захарченко к Путину.
После этого он пожаловался на недостаток поддержки хора со стороны властей, отсутствие акустического зала и нехватку помещений для концертов.
Кубанский казачий хор основан в России в 1811 году. Его художественным руководителем и главным дирижером является народный артист России Виктор Захарченко. В составе коллектива 72 солиста, сообщается на сайте хора.