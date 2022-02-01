Если Путин нападет на Украину, его самым тяжелым наказанием будет расширение трансатлантического сотрудничества – Сорос

Сорос подчеркнул, что президент России Владимир Путин своими действиями достигнет только одного – расширение трансатлантического сотрудничества.
"Президент Байден в целом проводит правильную политику. Он сказал Путину, что Россия дорого заплатит, если он нападет на Украину, но США не пойдут на войну, чтобы защитить Украину. Если Путин нападет, его самым трудным наказанием будет расширение трансатлантического сотрудничества", – сказал он.
Меценат уверен, что "Байден не пойдет на односторонние уступки".
По словам Сороса, президент США заинтересован в поиске мирного решения.
"Выбор за Путиным", – отметил он.
Джордж Сорос – финансист, инвестор, филантроп. Сторонник теории открытого общества и противник "рыночного фундаментализма". Создатель сети благотворительных организаций, известных как "Фонд Сороса".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находилось около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а заявления западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.