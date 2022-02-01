Если Путин нападет на Украину, его самым тяжелым наказанием будет расширение трансатлантического сотрудничества – Сорос

Сорос подчеркнул, что президент России Владимир Путин своими действиями достигнет только одного – расширение трансатлантического сотрудничества.

"Президент Байден в целом проводит правильную политику. Он сказал Путину, что Россия дорого заплатит, если он нападет на Украину, но США не пойдут на войну, чтобы защитить Украину. Если Путин нападет, его самым трудным наказанием будет расширение трансатлантического сотрудничества", – сказал он.

Меценат уверен, что "Байден не пойдет на односторонние уступки".

По словам Сороса, президент США заинтересован в поиске мирного решения.

"Выбор за Путиным", – отметил он.