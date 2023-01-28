Италия и Франция закажут 700 ракет для комплексов SAMP-T, которые передадут Украине – министры обороны

По данным издания, речь идет о закупке около 700 зенитных ракет Aster-30, которыми оснащены системы Mamba SAMP/T. Общая сумма заказа двух стран – около €2 млрд.

Министры встретились в Риме 27 января, чтобы обсудить продолжение военной помощи Киеву и действия по укреплению военной экономики, пишет газета.

"Мы согласовали совместное намерение продолжать поддерживать Украину, защищать Средиземное море от новых угроз и увеличивать наши совместные производственные мощности, в частности, в сфере противовоздушной обороны", – отметил Лекорню.

Контекст:

Комплекс SAMP-T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного приступа широкого класса воздушных целей.

30 октября 2022 года газета La Repubblica писала, что Италия и Франция готовят решение о передаче Украине таких зенитно-ракетных комплексов.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал Италию и Францию как можно быстрее предоставить именно систему SAMP-T. "Поскольку мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой из-за границы, чтобы их дети могли пойти в школу, университет и т.д. Но без безопасности, без ПВО мы не можем это обеспечить. Очень немногие страны производят ПВО – не только имеют, но и производят. Италия вместе с Францией и Германией производит комплекс SAMP-T. И мы в них нуждаемся», – сказал он.