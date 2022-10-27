Италия отозвала приглашение РФ на конференцию по нераспространению оружия массового уничтожения

В МИД Италии подчеркнули, что исключение РФ из участия в конференции мотивировано не только агрессией России против Украины Фото: depositphotos.com

В МИД Италии, которая сейчас председательствует в этом формате, подчеркнули, что решение об отзыве приглашения РФ на конференцию в Риме принято по согласованию с ведущими странами – участницами инициативы.

"Исключение мотивировано не только грубой агрессией России против Украины, но и все более поляризационной и неблагоприятной позицией, которую Москва занимает на ключевых международных форумах по вопросам разоружения и нераспространения, недавно выступив против единодушного одобрения заключительного документа конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия", – отметили во внешнеполитическом ведомстве Италии.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что "это очередной провокационный выпад в отношении России".

"Отстранив наших экспертов от участия в мероприятии, Италия грубо нарушила свои полномочия, полностью подорвала доверие к себе, расписалась в неготовности добросовестно и беспристрастно выполнять председательские функции и организовывать многосторонние мероприятия. Подобные действия, в которых просматривается попытка "изолировать" нашу страну, неприемлемы и деструктивны", – утверждает Захарова.

В МИД Италии ответили, что заявления Захаровой – это спекуляция.

"Уже в 2014-м и 2015 годах, в связи с российской интервенцией в Крыму и событиями на Донбассе, Российская Федерация была временно исключена из подобных форумов", – подчеркнули в ведомстве.