Из шахты "Листвяжная" в России подняли тело последней жертвы. Всего погиб 51 человек

На поверхность эвакуированы тела всех погибших. Их 51 человек (46 шахтеров и пять горноспасателей), сообщили в ведомстве.

Об эвакуации последнего тела шахтера 13 декабря сообщили также в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

"Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте "Листвяжная", – говорилось в сообщении.

Сотрудники МЧС продолжают участвовать в работах по восстановлению режима проветривания шахты и строить взрывоустойчивые перемычки. В ведомстве сообщили, что во время поисковых работ спасатели обследовали 41 км горных выработок, откачали больше 20 тыс. м³ воды, восстановили шесть вентиляционных шлюзов и запустили вентилятор главного проветривания шахты.