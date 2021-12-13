Из шахты "Листвяжная" в России подняли тело последней жертвы. Всего погиб 51 человек

На поверхность эвакуированы тела всех погибших. Их 51 человек (46 шахтеров и пять горноспасателей), сообщили в ведомстве.
Об эвакуации последнего тела шахтера 13 декабря сообщили также в официальном Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
"Горноспасатели ВГСЧ МЧС России поднимают тело последнего погибшего шахтера на шахте "Листвяжная", – говорилось в сообщении.
Сотрудники МЧС продолжают участвовать в работах по восстановлению режима проветривания шахты и строить взрывоустойчивые перемычки. В ведомстве сообщили, что во время поисковых работ спасатели обследовали 41 км горных выработок, откачали больше 20 тыс. м³ воды, восстановили шесть вентиляционных шлюзов и запустили вентилятор главного проветривания шахты.
25 ноября 2021 года в Кемеровской области в вентиляционном штреке шахты "Листвяжная" на глубине 250 метров произошел взрыв, после чего начался пожар. Во время инцидента в шахте находилось 285 горняков. На поверхность вывели 239 человек.
Поисково-спасательную операцию пришлось приостанавливать в связи с высокой вероятностью нового взрыва из-за высокой концентрации метана на месте выработок.
По словам заместителя генпрокурора РФ Дмитрия Демешина, причиной происшествия стали взрыв метана, вызванный искрой, и последовавший динамический удар, травмировавший шахтеров.
Следком РФ начал расследование инцидента, директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименко задержали. Следствие считает, что они допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов.