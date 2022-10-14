ГОРДОН
 
 
МИР

Из-за поломки сухогруза ночью был временно перекрыт пролив Босфор

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Корабль следовал из турецкого порта Тузла в российский порт "Кавказ"
Корабль следовал из турецкого порта Тузла в российский порт "Кавказ"
Фото: ЕРА

Движение судов в проливе Босфор в Стамбуле (Турция) в ночь с 13 на 14 октября приостанавливалось из-за аварии на одном из судов. Об этом 14 октября со ссылкой на Главное управление береговой безопасности Турции сообщает Anadolu.

По данным агентства, у 190-метрового сухогруза ANNITA произошла поломка двигателя. Он следовал из турецкого порта Тузла в российский порт "Кавказ".

На место происшествия были направлены несколько буксиров и быстроходный спасательный катер. Сухогруз был эвакуирован, ночью движение через пролив было приостановлено на несколько часов. В 1.30 пролив был разблокирован, пишет агентство.

Контекст:

Босфор – пролив шириной около 30 км в Стамбуле, соединяет Черное море с находящимся южнее Мраморным. Через него проходят все суда, направляющиеся в Средиземное море.

Теги: Турция, авария, Босфор, судоходство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Queen выпустила песню Face It Alone, которая была записана 35 лет назад с участием Фредди Меркьюри и считалась утерянной. Видео
  Queen выпустила песню Face It Alone, которая была записана 35 лет назад с участием Фредди Меркьюри и считалась утерянной. Видео
  "Там была девочка, ей нужны новые ноги". Честейн рассказала, как во время войны решилась на приезд в Украину и о чем говорила с Зеленским
  "Там была девочка, ей нужны новые ноги". Честейн рассказала, как во время войны решилась на приезд в Украину и о чем говорила с Зеленским
Муж Свитолиной Монфис намекнул, что в ближайшие дни станет отцом
Муж Свитолиной Монфис намекнул, что в ближайшие дни станет отцом
"Какие хорошенькие", "Это любовь". Тина Кароль обнародовала в сети приватное фото
"Какие хорошенькие", "Это любовь". Тина Кароль обнародовала в сети приватное фото
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста
"У Кличко стоит, а у Путина – нет". Братья Кличко снялись в одинаковых футболках с изображением уцелевшего во время обстрелов Киева моста
  "Это были свободные отношения". Блогер-миллионница Саша Бо рассказала, как влюбилась во второго мужа
  "Это были свободные отношения". Блогер-миллионница Саша Бо рассказала, как влюбилась во второго мужа
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Никитюк высказалась о тренировках у экс-жены Узелкова Боржемской
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Слава, что с тобой?", "Держись, всем тяжело". Каминская резко высказалась об украинском шоу-бизнесе
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Каждое утро ест одно и то же". Эксперты рассекретили рацион Кейт Миддлтон
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
"Это самая преданная патриотка". Сумская высказалась об отношении своей младшей дочери к старшей сестре, проживающей в РФ Паперной
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
Звезда "Дня сурка" заплатил $100 тыс. за сексуальные домогательства
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Самая лучшая". Рианна в трусах снялась с нижнего ракурса. Видео
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
"Я знаю, что это действительно жутко". Ким Кардашян призналась бабушке, как занялась сексом в ее честь с Питом Дэвидсоном
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
40-летняя Мейхер показала фото без одежды и бюстгальтера (309620)
2
"С каменным лицом". Украинка показала, как Земфира на концерте на Кипре унесла со сцены флаг Украины, не разворачивая. Видео (239875)
3
"Эта богемная старушка трудилась в интим-салоне". Невзоров рассказал о прошлом пропагандистки Рудковской (209990)
4
Украинский журналист – пропагандистке Симоньян: Не обижайтесь, вы – очень некрасивая. Общайтесь и фоткайтесь спиной. Очень прошу (167412)
5
В небе над Кремлем появилось адресованное Пугачевой обращение. Видео (162955)
6
"Стал стукачом", "Какой стыд". Меньшиков, сыгравший в фильме Михалкова сотрудника НКВД, будет сотрудничать со Следкомом РФ (79860)
7
Ротару отреагировала на ракетную атаку РФ на Киев (53238)
8
"Твоя мармиза запухла ляже у могилу". Потап после ракетных обстрелов украинских городов обратился к Путину (51125)
 
 
 
 