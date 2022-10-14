Из-за поломки сухогруза ночью был временно перекрыт пролив Босфор

По данным агентства, у 190-метрового сухогруза ANNITA произошла поломка двигателя. Он следовал из турецкого порта Тузла в российский порт "Кавказ".
На место происшествия были направлены несколько буксиров и быстроходный спасательный катер. Сухогруз был эвакуирован, ночью движение через пролив было приостановлено на несколько часов. В 1.30 пролив был разблокирован, пишет агентство.
Босфор – пролив шириной около 30 км в Стамбуле, соединяет Черное море с находящимся южнее Мраморным. Через него проходят все суда, направляющиеся в Средиземное море.