Из-за поломки сухогруза ночью был временно перекрыт пролив Босфор

По данным агентства, у 190-метрового сухогруза ANNITA произошла поломка двигателя. Он следовал из турецкого порта Тузла в российский порт "Кавказ".

На место происшествия были направлены несколько буксиров и быстроходный спасательный катер. Сухогруз был эвакуирован, ночью движение через пролив было приостановлено на несколько часов. В 1.30 пролив был разблокирован, пишет агентство.