Избиение украинской модели в Турции. В МВД Украины попросили турецкого посла поспособствовать безопасности украинцев

Обращаясь к турецкому послу в Украине Ягмуру Ахмету Гюльдере, замглавы МВД Украины Антон Геращенко попросил обеспечить содействие в расследовании избиения в Турции украинской модели Дарьи Кирилюк.

После избиения в Турции украинской модели Дарьи Кирилюк заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обратился к послу Турции в Украине Ягмуру Ахмету Гюльдере. Письмо турецкому дипломату Геращенко опубликовал 4 августа в Facebook.

"Прошу вас, уважаемый господин посол, обеспечить содействие полному, всестороннему и объективному проведению расследования указанного факта неправомерных действий относительно граждан Украины на территории Турецкой Республики. Кроме того, прошу вашего содействия в улучшении условий безопасности пребывания на территории Турецкой Республики граждан Украины", – говорится в обращении замминистра.

В посте избиение девушки Геращенко назвал "зверским".

Об инциденте Кирилюк сообщила в Instagram 2 августа. По словам модели, на нее и ее друзей напала охрана пляжа. Причину конфликта она не указала.

Дарья Кирилюк родилась в Украине. Модельную карьеру она начала в 18 лет в США. Кирилюк – соосновательница экобренда Green Vibes. Девушка уехала в Нью-Йорк, когда ей было 18 лет. За шесть лет в модельном бизнесе украинка успела поработать с топовыми изданиями, включая британский GQ.