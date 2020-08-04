"Деньги не пахнут". Украинский консул прокомментировал открытие Черногорией границ для граждан РФ

Украинский консул Михаил Шматов обратил внимание, что в России индекс заболеваемости COVID-19 выше, чем в Украине, однако Черногория именно россиян начала пускать без дополнительных условий.

В Черногорию могут попасть и россияне, и украинцы Фото: pixabay.com

Консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов 4 августа в Facebook выразил возмущение открытием границ для граждан России властями Черногории.

"Нет, я возмущен не тем, что Черногория открыла границы для России. В конце концов, это был вопрос времени и экономической целесообразности, это абсолютное право и ответственность страны, к которой нет вопросов... Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленую" зону. Без всяких условий, Карл!" – написал он.

Дипломат отметил, что "Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13–14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах".

"Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещены путешествия автотранспортом, и если читать внимательно правила, то даже запрещены самостоятельные путешествия самолетом, только в составе туристической группы. А для России въезд – без дополнительных условий. Это при том, что в России индекс заболеваемости – 127,2, а в Украине – 72,8. Деньги не пахнут – это древняя аксиома, но вопросы же и к элементарному уважению", – заявил Шматов.

Он выразил надежду, что для украинцев "эти дискриминационные условия" изменят.

Из-за распространения коронавирусной инфекции ряд стран мира, в том числе Украина, приостанавливали международное авиасообщение.

В связи с улучшением эпидемической ситуации с 11 мая в Украине началось смягчение карантина. С 5 июня возобновилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня начаты международные рейсы.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К утру 4 августа коронавирусом в мире заразилось 18 224 253 человека (+205 тыс. за сутки).

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, на 4 августа в мире зарегистрировано более 18,3 млн случаев COVID-19 (в Черногории – 3301). Жертвами коронавируса стали почти 695 тыс. человек (в Черногории – 52), выздоровело почти 11 млн.

В Украине за последние сутки был подтвержден 1061 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 74 219 человек, 1764 пациента скончались, 40 613 выздоровели.