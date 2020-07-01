Израиль направил Украине помощь для борьбы с последствиями паводков – Кулеба

Израиль направил в Ивано-Франковскую область помощь для противодействия последствиям паводков, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Израиль направил Украине помощь для борьбы с последствиями паводков на западе Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Глава МИД Украины отметил, что помощь включает воду, палатки и спальные мешки.

"Израиль направил в Ивано-Франковскую область помощь для противодействия последствиям паводков (воду, палатки, спальные мешки). Я благодарен израильским друзьям за поддержку Украины в борьбе со стихийным бедствием. Мы высоко ценим это проявление солидарности!" – заявил Кулеба.

Ізраїль направив до Івано-Франківської області допомогу задля протидії наслідкам повеней (воду, намети, спальні мішки). Я вдячний ізраїльським друзям за підтримку України у боротьбі зі стихійним лихом. Ми високо цінуємо цей вияв солідарності! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2020

Вчера в Украину прибыл самолет из Италии с помощью для ликвидации последствий наводнения в западных регионах Украины. Итальянское правительство доставило в Украину мотопомпы высокой производительности с комплектами рукавов для перекачки грязной воды, плавающие мотопомпы, передвижные электростанции с кабельной сетью и осветительной мачтой, а также надувную лодку с двигателем.

Ивано-Франковская область – наиболее пострадавший от наводнений регион Украины.

Сильные осадки 22–24 июня вызвали наводнение в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. В результате стихии погибло три человека.