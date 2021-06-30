Израиль открыл свое первое посольство в ОАЭ

"Израиль заинтересован в мире со своими соседями. Со всеми своими соседями. Мы никуда не пойдем. Ближний Восток – наш дом. Мы здесь останемся и мы призываем все страны региона признать это и приехать и поговорить с нами", – отметил Лапид.

Лапид стал самым высокопоставленным израильским чиновником, который когда-либо посещал ОАЭ с официальным визитом.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приветствовал открытие посольства, отметив, что это является шагом к миру между странами.

"Поздравления министру иностранных дел ОАЭ Абдулле бен Заиду и министру иностранных дел Израиля с открытием посольства Израиля в ОАЭ. Это важный шаг к миру между двумя странами", – написал Блинкен в своем Twitter.

Congratulations to UAE Foreign Minister Abdullah bin Zayed and Israeli Foreign Minister @yairlapid on the opening of the Israeli Embassy in the UAE. This is an important step for peace between the two countries. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 29, 2021