Израиль после теракта в Тель-Авиве выделит дополнительные силы для обеспечения безопасности

По данным газеты, глава правительства распорядился о призыве всех армейских резервистов. Кроме того, военному командованию приказано выделить дополнительные подразделения для обеспечения безопасности населения.
Ранее в Тель-Авиве водитель автомобиля, 45-летний израильтянин арабского происхождения Юсеф Абу Джабер за рулем автомобиля совершил наезд на пешеходов, а затем попытался начать стрельбу по прохожим. Он был убит полицией, также в результате теракта скончался 35-летний итальянский турист, ранены семь граждан Великобритании и Италии.
Кроме того, в пятницу в населенном пункте Хамра на Западном берегу Иордана, предположительно, исламский террорист расстрелял насмерть трех женщин – мать и двух дочерей.
Обе атаки произошли на фоне обострения напряженности в регионе после столкновений у мечети Аль-Акса. По данным властей, было арестовано не менее 400 палестинцев. Палестинцы заявили, что израильские полицейские применили чрезмерную силу, в том числе светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что 12 палестинцев получили ранения, в том числе резиновыми пулями.
Вскоре после этих столкновений из сектора Газа и Ливана были выпущены десятки ракет по Израилю. В ответ Израиль атаковал сектор Газа.