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Израиль после теракта в Тель-Авиве выделит дополнительные силы для обеспечения безопасности

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Накануне вечером в Тель-Авиве автомобиль врезался в толпу на набережной
Накануне вечером в Тель-Авиве автомобиль врезался в толпу на набережной
Фото: ЕРА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал полицию и армию активизировать участие в обеспечении безопасности граждан после последних терактов в стране. Об этом 8 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным газеты, глава правительства распорядился о призыве всех армейских резервистов. Кроме того, военному командованию приказано выделить дополнительные подразделения для обеспечения безопасности населения.

Ранее в Тель-Авиве водитель автомобиля, 45-летний израильтянин арабского происхождения Юсеф Абу Джабер за рулем автомобиля совершил наезд на пешеходов, а затем попытался начать стрельбу по прохожим. Он был убит полицией, также в результате теракта скончался 35-летний итальянский турист, ранены семь граждан Великобритании и Италии.

Кроме того, в пятницу в населенном пункте Хамра на Западном берегу Иордана, предположительно, исламский террорист расстрелял насмерть трех женщин – мать и двух дочерей.

Контекст:

Обе атаки произошли на фоне обострения напряженности в регионе после столкновений у мечети Аль-АксаПо данным властей, было арестовано не менее 400 палестинцев. Палестинцы заявили, что израильские полицейские применили чрезмерную силу, в том числе светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что 12 палестинцев получили ранения, в том числе резиновыми пулями.

Вскоре после этих столкновений из сектора Газа и Ливана были выпущены десятки ракет по Израилю. В ответ Израиль атаковал сектор Газа.

Теги: Израиль, терроризм, полиция, Биньямин Нетаньяху, антитеррористическая операция, Тель-Авив
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