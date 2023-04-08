Израиль после теракта в Тель-Авиве выделит дополнительные силы для обеспечения безопасности

Накануне вечером в Тель-Авиве автомобиль врезался в толпу на набережной Фото: ЕРА

По данным газеты, глава правительства распорядился о призыве всех армейских резервистов. Кроме того, военному командованию приказано выделить дополнительные подразделения для обеспечения безопасности населения.

Ранее в Тель-Авиве водитель автомобиля, 45-летний израильтянин арабского происхождения Юсеф Абу Джабер за рулем автомобиля совершил наезд на пешеходов, а затем попытался начать стрельбу по прохожим. Он был убит полицией, также в результате теракта скончался 35-летний итальянский турист, ранены семь граждан Великобритании и Италии.

Кроме того, в пятницу в населенном пункте Хамра на Западном берегу Иордана, предположительно, исламский террорист расстрелял насмерть трех женщин – мать и двух дочерей.