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Израиль собирается ослабить карантинные ограничения

Кабинет министров Израиля одобрил возобновление работы торговых центров, рынков, музеев, тренажерных залов с 21 февраля. Посещать спортивные и культурные мероприятия смогут только те, кто вакцинировался от коронавируса или переболел COVID-19.

Израиль один из мировых лидеров по количеству введенных доз вакцины
Израиль – один из мировых лидеров по количеству введенных доз вакцины
Фото: EPA

С 21 февраля в Израиле ослабят карантинные ограничения, действующие в стране из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняло правительство страны 15 февраля, пишет The Times Of Israel.

В воскресенье возобновят работу магазины, торговые центры, рынки, музеи и библиотеки. Их смогут посещать все граждане станы. Тренажерные залы, фитнес-клубы, бассейны, культурные мероприятия будут доступны тем, кто вакцинировался от коронавируса или переболел COVID-19, отметило издание.

Кабинет министров Израиля одобрил возобновление работы синагог на праздник Пурим, который будет отмечаться 25-го и 26 февраля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Израиле с начала пандемии, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили более чем у 729 тыс. человек, свыше 669 тыс. больных выздоровели, а 5406 умерли. 

Израиль начал массовую вакцинацию 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху. 9 февраля в Израиле начали бесплатную COVID-вакцинацию для иностранцев.

В январе Нетаньяху заявлял, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19 благодаря особой договоренности с Pfizer, которая позволила получить глобальную поставку вакцины. Согласно договоренности, Израиль станет "глобальной моделью быстрой вакцинации страны" для компании-производителя, которая будет делиться данными с разработчиками препарата.

Израиль – один из мировых лидеров по количеству введенных доз вакцины. По данным минздрава Израиля на 10 февраля, полностью вакцинированы (получили две дозы вакцины Pfizer) более 24% населения.

Теги: Израиль, культура, правительство, вакцинация, карантин, библиотека, ограничения, синагога, магазин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, фитнес, бассейн, прививки
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