ГОРДОН
 
 
МИР

Правительство Великобритании оштрафовали за разглашение адресов знаменитостей, в том числе Элтона Джона

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Информация с данными Элтона Джона была доступна онлайн более двух часов и ее просмотрели 3872 раза
Информация с данными Элтона Джона была доступна онлайн более двух часов и ее просмотрели 3872 раза
Фото: EPA

Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) оштрафовало кабинет министров страны на £500 тыс. ($666 тыс.) за раскрытие в интернете адресов получателей новогодних наград 2020 года. Об этом сообщили 2 декабря на сайте ведомства.

В управлении рассказали, что в декабре 2019 года в секретариате почестей и назначений кабинета министров неправильно настроили новую IT-систему, предназначенную для обработки публичных номинаций на награды. В результате на правительственном портале GOV.UK был опубликован файл с именами и неотредактированными адресами более 1000 человек, внесенных в список новогодних наград.

Independent отмечает, что среди людей, получивших награду в том году и чьи адреса оказались опубликованы, были в том числе певец Элтон Джон и бывший лидер Консервативной партии Иэн Дункан Смит.

Узнав об утечке данных, кабинет министров удалил ссылку на файл. Но он уже был кеширован и доступен в интернете для людей, у которых был точный адрес веб-страницы.

Персональные данные были доступны онлайн в течение двух часов 21 минуты и к ним обращались 3872 раза.

В ICO и офис кабинета министров поступил ряд жалоб от пострадавших лауреатов. Отмечается, что пострадали представители самых разных профессий по всей Великобритании, в том числе "люди с высоким общественным авторитетом".

"Кабинет министров не принял необходимых технических и организационных мер для предотвращения несанкционированного раскрытия информации людей. Это нарушение закона о защите данных", – говорится в сообщении ведомства.

Теги: интернет, Великобритания, правительство, Элтон Джон, награды, кибербезопасность, награда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
  "Размеренная семейная жизнь превращается в сущий ад". Топ-5 популярных видео украинского YouTube
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
"Дмитрий Ильич, это просто люкс". Леся Никитюк эротично попробовала "Гордона в шоколаде"
Блогера Залиско госпитализировали после высказываний о смерти директора учреждения, где проходила вечеринка в День памяти жертв голодоморов
Блогера Залиско госпитализировали после высказываний о смерти директора учреждения, где проходила вечеринка в День памяти жертв голодоморов
"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953"
"Это невероятно". Хайек опубликовала раритетное фото с Лучано Паваротти и "Мисс Вселенная 1953"
"Титьки". Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в кружевном белье в объятиях мужа-пловца
"Титьки". Легкоатлетка Бех-Романчук снялась в кружевном белье в объятиях мужа-пловца
"Почему вы делаете из меня виноватого?" Организатор вечеринки в Доме ученых Залиско отреагировал на внезапную смерть директора учреждения
"Почему вы делаете из меня виноватого?" Организатор вечеринки в Доме ученых Залиско отреагировал на внезапную смерть директора учреждения
"Ты уже мертв?" Стилист Крис Эпплтон опубликовал фото Дженнифер Лопес с необычным цветом волос
"Ты уже мертв?" Стилист Крис Эпплтон опубликовал фото Дженнифер Лопес с необычным цветом волос
Макс Барских стал героем проекта против насилия и рассказал, что ему пришлось пережить в детские годы
Макс Барских стал героем проекта против насилия и рассказал, что ему пришлось пережить в детские годы
"Красотища неземная", "Суперсекси". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала фигуру в пяти платьях
"Красотища неземная", "Суперсекси". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала фигуру в пяти платьях
Остапчук высказался о внезапной смерти директора львовского Дома ученых, где в День памяти жертв голодоморов проходила вечеринка блогеров
Остапчук высказался о внезапной смерти директора львовского Дома ученых, где в День памяти жертв голодоморов проходила вечеринка блогеров
"Эта челка". Звезда мюзикла "Мамма Миа!" Аманда Сейфрид умилила сеть детским фото
"Эта челка". Звезда мюзикла "Мамма Миа!" Аманда Сейфрид умилила сеть детским фото
"Девушка с персиками", "Как же повезло ему". Брежнева показала пышную грудь в глубоком декольте
"Девушка с персиками", "Как же повезло ему". Брежнева показала пышную грудь в глубоком декольте
"С недавнего времени заинтересовался детскими книжечками". Издатель Малкович показал Вакарчука в кепке
"С недавнего времени заинтересовался детскими книжечками". Издатель Малкович показал Вакарчука в кепке
"И это мама троих детей". 45-летняя ведущая ТСН Падалко впечатлила сеть фото в купальнике
"И это мама троих детей". 45-летняя ведущая ТСН Падалко впечатлила сеть фото в купальнике
"Детка, это Live". Дуэт TamerlanAlena выпустил акустический альбом из пяти треков. Аудио
"Детка, это Live". Дуэт TamerlanAlena выпустил акустический альбом из пяти треков. Аудио
"Какая киска". "Опасная женщина". Тина Кароль показала голую грудь
"Какая киска". "Опасная женщина". Тина Кароль показала голую грудь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Пилотка зачетная", "Испанский стыд". В сети обсуждают партнершу Потапа (120875)
2
"Персик", "Cкоро опять родит". Седокова полностью оголилась перед камерой (99679)
3
"Держите меня семеро". Дочь Ющенко показала голую грудь (72861)
4
"Декольте – огонь!", "Хороша телка". Мейхер снялась в кружевном белье (69657)
5
"Создал же Бог красоту", "Полный обморок". 39-летняя Мейхер поделилась эротическим роликом (68423)
6
"Орех знатный", "Аппетитная булочка". Глюк'oZa показала пятую точку крупным планом (47211)
7
"Крышу срывает", "Ух, какие яблочки". Асмус оголилась полностью (46638)
8
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака (44868)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS