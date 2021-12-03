Правительство Великобритании оштрафовали за разглашение адресов знаменитостей, в том числе Элтона Джона

Информация с данными Элтона Джона была доступна онлайн более двух часов и ее просмотрели 3872 раза Фото: EPA

В управлении рассказали, что в декабре 2019 года в секретариате почестей и назначений кабинета министров неправильно настроили новую IT-систему, предназначенную для обработки публичных номинаций на награды. В результате на правительственном портале GOV.UK был опубликован файл с именами и неотредактированными адресами более 1000 человек, внесенных в список новогодних наград.

Independent отмечает, что среди людей, получивших награду в том году и чьи адреса оказались опубликованы, были в том числе певец Элтон Джон и бывший лидер Консервативной партии Иэн Дункан Смит.

Узнав об утечке данных, кабинет министров удалил ссылку на файл. Но он уже был кеширован и доступен в интернете для людей, у которых был точный адрес веб-страницы.

Персональные данные были доступны онлайн в течение двух часов 21 минуты и к ним обращались 3872 раза.

В ICO и офис кабинета министров поступил ряд жалоб от пострадавших лауреатов. Отмечается, что пострадали представители самых разных профессий по всей Великобритании, в том числе "люди с высоким общественным авторитетом".

"Кабинет министров не принял необходимых технических и организационных мер для предотвращения несанкционированного раскрытия информации людей. Это нарушение закона о защите данных", – говорится в сообщении ведомства.