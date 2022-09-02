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Как звонить из Польши в Украину?

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Звонки в Украине стоят ориентировочно 2,5 злотых в минуту
Звонки в Украине стоят ориентировочно 2,5 злотых в минуту
Фото: depositphotos.com

Польские и украинские мобильные операторы ввели специальные предложения для людей, вынужденных мигрировать между Польшей и Украиной. Как оставаться на связи с родными и сколько это обойдется?

Украина не является членом Европейского союза, поэтому на ее территории не действует правило "роуминг, как дома" – возможность звонить по телефону и отправлять сообщения пользователям польских операторов на тех же условиях, что и в Польше. Плата за звонки, сообщения и пользование интернетом достаточно высока. Международное сообщение (звонки с польского номера на украинский) также дорогостоящее.

Чтобы позвонить в Украину с мобильного телефона в Польше, нужно ввести код кода Украины – +380, а затем девять цифр номера, на который нужно позвонить.


Стоимость звонков из Польши в Украину

Звонки в Украине стоят ориентировочно 2,5 злотых в минуту. Из-за войны, которая продолжается в Украине, польские операторы мобильной связи ввели бесплатные или дешевые звонки. Рассказываем о некоторых из них.

Play

Play дарит гражданам Украины бесплатные пакеты, по которым можно пользоваться безлимитными звонками и смс в Украине (сети Киевстар, Vodafone, lifecell), 120 минут для звонков в Польше и 10 ГБ интернета (предложение действует 30 дней).

Чтобы использовать этот пакет, нужно ввести код: *111*1213*1#. Задать дополнительные вопросы можно на украиноязычной инфолинии по номеру: 577 380 380

Orange

Для украинцев, бежавших в Польшу от войны, Orange раздает бесплатные пакеты и снижает тарифы. Так, в течение месяца граждане Украины могут бесплатно звонить в пределах Польши, а также им предоставляют 100 минут для бесплатных звонков в Украину и 30 Гб интернета.

Сеть Orange снизила цены на звонки в Украину более чем на 80% – до 0,29 злотого за минуту разговора. Эта акция распространяется на все звонки Orange и Nju Mobile на украинские мобильные и стационарные телефоны. А находящиеся на территории Украины могут воспользоваться бесплатными 5 ГБ интернета (нужно ввести код UKR5GB).

Кроме того, пользователи Orange Flex могут получить еще 100 минут для звонков в Украину. Чтобы ими воспользоваться, введите код UKRAINA100. Срок действия – 30 дней. Дополнительно можно воспользоваться 10 GB бесплатного Интернета (для подключения нужно ввести код UKR10).

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

T-Mobile

T-Mobile подготовил для граждан Украины бесплатные стартовые пакеты, которые можно получить на границе и во всех магазинах сети. Оператор ввел безлимитные бесплатные звонки и смс в Украине. Подключить услугу можно в приложении My T-Mobile или отправив смс с текстом "Да" на номер 80008.

Также сеть расширяет возможности использования бесплатного интернета и предоставляет пользователям сети 100 минут для звонков по Польше. Кроме того, оператор отменил плату за роуминг для пользователей sim-карт T-Mobile в Украине.

Plus

Мобильная сеть также предоставляет бесплатные стартовые пакеты для граждан Украины. Их можно получить в пунктах приема беженцев, на почте, в салонах Plus, на АЗС Shell и Circle, а также в партнерских магазинах: Żabka, 1 Minute, Ruch и Kolporter. Каждая сим-карта содержит бесплатный 500-минутный пакет для звонков на номера украинских мобильных сетей (Киевстар, Lifecell и Vodafone), а также интернет – 10 Гб.

Детальнее на сайте Ukrayina.pl.

Теги: интернет, мобильная связь, беженцы, цены, тарифы, роуминг
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