Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Мощь российской армии – фикция. Где они провели учения, не убив кого-то своего?

12 декабря 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов" возник пожар, в результате которого погибли два человека Фото: ЕРА

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что мощь российской армии – это фикция.

"Покажите мне пример, где они провели учения, не убив кого-то своего, не расстреляв журналистов из вертолета, чтобы что-то не упало, чтобы что-то не сгорело, чтобы что-то не утонуло, что это было скоординировано правильно. Даже вот этот "Кузнецов", корабль... Это старое корыто. И нету такого примера. Даже действия в Грузии и в Украине, в Крыму действиями своей армии... Они не боевые. Понимаете, там все время что-то происходит: какой-то взрыв, какая-то недостача, кто-то погибает", – подчеркнул Табах.

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов. Читайте полный текст интервью

12 декабря 2019 года в российском Мурманске возник пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов". Жертвами возгорания стали два человека, еще 11 – пострадали.

"Адмирал Кузнецов" – единственный авианосец в составе ВМФ России и последний введенный в эксплуатацию в СССР. Его строительство началось в начале 80-х.

В 2018 году издание The National Interest назвало корабль одним из пяти худших в истории. Такое же мнение высказал Business Insider.

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