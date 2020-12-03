ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Мощь российской армии – фикция. Где они провели учения, не убив кого-то своего?

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона назвал "старым корытом" единственный в России авианосец "Адмирал Кузнецов".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
12 декабря 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов" возник пожар, в результате которого погибли два человека
12 декабря 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов" возник пожар, в результате которого погибли два человека
Фото: ЕРА

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что мощь российской армии – это фикция.

"Покажите мне пример, где они провели учения, не убив кого-то своего, не расстреляв журналистов из вертолета, чтобы что-то не упало, чтобы что-то не сгорело, чтобы что-то не утонуло, что это было скоординировано правильно. Даже вот этот "Кузнецов", корабль... Это старое корыто. И нету такого примера. Даже действия в Грузии и в Украине, в Крыму действиями своей армии... Они не боевые. Понимаете, там все время что-то происходит: какой-то взрыв, какая-то недостача, кто-то погибает", – подчеркнул Табах.

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов. Читайте полный текст интервью

12 декабря 2019 года в российском Мурманске возник пожар на авианосце "Адмирал Кузнецов". Жертвами возгорания стали два человека, еще 11 – пострадали.

"Адмирал Кузнецов" – единственный авианосец в составе ВМФ России и последний введенный в эксплуатацию в СССР. Его строительство началось в начале 80-х.

В 2018 году издание The National Interest назвало корабль одним из пяти худших в истории. Такое же мнение высказал Business Insider.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Теги: Россия, США, корабль, ВМС США, авианосец, Адмирал Кузнецов, Юрий Табах
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Monatik рассказал, из-за чего у них с женой возникают споры
  Monatik рассказал, из-за чего у них с женой возникают споры
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
"Какая секси!", "Зачем замужняя женщина выставляет такое?" Откровенное фото Джанабаевой вызвало обсуждение в сети
Журнал People назвал Гомес человеком года
Журнал People назвал Гомес человеком года
Миккельсен рассказал, как отреагировал на предложение заменить Деппа в "Фантастических тварях"
Миккельсен рассказал, как отреагировал на предложение заменить Деппа в "Фантастических тварях"
"Выгляжу ортодоксом". Канделаки показала 20-летнюю дочь
"Выгляжу ортодоксом". Канделаки показала 20-летнюю дочь
В объятиях Касселя. Кунаки показала фото с отдыха в Рио-де-Жанейро
В объятиях Касселя. Кунаки показала фото с отдыха в Рио-де-Жанейро
Зибров показал 23-летнюю дочь
Зибров показал 23-летнюю дочь
  Swimming in the stars. Спирс в день рождения презентовала новую песню. Аудио
  Swimming in the stars. Спирс в день рождения презентовала новую песню. Аудио
  "Люби мене". Кекелия снялась в новом клипе с мужем и сыном. Видео
  "Люби мене". Кекелия снялась в новом клипе с мужем и сыном. Видео
Умер актер из фильма "Безумный Макс"
Умер актер из фильма "Безумный Макс"
Возможна передозировка "Виагрой". 73-летний Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие
Возможна передозировка "Виагрой". 73-летний Алибасов госпитализирован с жалобами на плохое самочувствие
"Вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало". Коллеги желают Кошевому выздоровления
"Вкус, запахи... Главное, чувство юмора не пропало". Коллеги желают Кошевому выздоровления
  "Не забувай мене". Победительница "Голосу країни" Муха снялась в новом клипе в образе музы. Видео
  "Не забувай мене". Победительница "Голосу країни" Муха снялась в новом клипе в образе музы. Видео
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинов
Котлета по-киевски будет продаваться в сети японских магазинов
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
"Полны молока", "Так быстро растут". Фаны беременной Ратаковски обсуждают ее фото в бюстгальтере
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
Лопес рассказала, почему дважды в этом году отменяла свадьбу с Родригесом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Решила бросить все и уехать из Москвы". Королева сделала откровенное признание
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Какой смысл приводить в этот мир нового человека, когда он в огне?" Принц Гарри рассказал, как его изменило рождение сына
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Невероятное сходство". Комаровский показал своего питомца
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
"Прекрасная пара, счастья вам, милые". Фото Ани Лорак и Лазарева комментируют в сети
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
Слабосоленая форель или семга с водкой и цитрусовыми к праздничному столу. Рецепт от Мозговой
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Видел, что девушке нужно развитие, а я не могу вкладывать". Украинский ведущий рассказал о романе с Loboda
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
"Моя малышка! Выдержала 14 эфиров". Муж судьи "Танцев со звездами" осыпал ее комплиментами
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS