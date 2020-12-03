Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Лукашенко как лидера и политической фигуры уже не существует. Ему капец

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сказал, что Александра Лукашенко как лидера и политической фигуры Беларуси уже не существует.

"Лукашенко – все, ему салям алейкум, ему капец. Так или иначе его как лидера, как политической фигуры, не существует. Как [лидер террористической группировки "Аль-Каида"] Усама бен Ладен. Он жил 10 лет, но он не существовал. Он не имел никакого значения. То, что его потом поймали, – это уже роли мало играло. Он был уже убит давно как политическая фигура или как террорист. То же самое с Лукашенко. Я думаю, что все, он закончил", – подчеркнул Табах.

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если в США солдата убьют в боевых действиях, его семье выплачивается миллион долларов. Читайте полный текст интервью

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября, как он считает, снова вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.