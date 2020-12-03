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ПОЛИТИКА

Кравчук о Лукашенко: Человеческого в нем фактически не осталось

За 26 лет при власти в Беларуси Александр Лукашенко превратился в саму власть и не может осознать себя без власти, считает первый президент Украины Леонид Кравчук.

Лукашенко продолжает считать себя президентом Беларуси
Лукашенко продолжает считать себя президентом Беларуси
Фото: ЕРА

В Беларуси, где руководит Александр Лукашенко, происходит трагедия. Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук заявил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 3 декабря.

"Мне жаль, что в Беларуси происходит такая трагедия – человеческая и политическая. Я думаю, что Лукашенко за 26 лет у власти превратился в саму власть. Человеческого в нем фактически не осталось. Он весь соткан из власти. Поэтому он не может осознать себя без власти. Он теряет все человеческое, а воспринимает только административно-властное", – сказал Кравчук.

Он считает, что для Лукашенко "люди – это материал для управления, а не граждане, которых надо уважать, которые являются источником власти".

По словам украинского политика, "руководителя, который потерял человеческие качества гуманности, добра и уважения, сострадания к людям", из Лукашенко создало влияние России.

"Он верил и верит, что Россия всегда поможет ему лично, а не Беларуси, и этим он воспользуется в критических ситуациях, что, собственно, мы и видим сегодня", – объяснил Кравчук.

По его мнению, "сейчас нет смысла призывать Лукашенко к чему-либо".

"В нем, кроме административно-диктаторского, появился еще страх и желание наказать тех, кто посмел выступить против него. Наказать их за это. Поэтому уже нет оснований полагать, что его еще можно в чем-то убедить. Я думаю, здесь может сработать только одно (на что не стоит надеяться) – чтобы Россия официально заявила и отказалась от любой помощи Лукашенко", – отметил экс-президент Украины.

При этом он считает, что президент РФ Владимир Путин продолжит поддерживать Лукашенко, и сам тот не уйдет.

"Только совместные усилия мирового сообщества, европейских государств, в том числе Украины, на что он в том числе негативно реагирует и болезненно даже, часто позволяет себе выпады и оценки против Украины, хотя у нас к белорусам и к Беларуси очень уважительное отношение", – сказал Кравчук.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митинговПо данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября, как он считает, снова вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Теги: Россия, Владимир Путин, Леонид Кравчук, Беларусь, Александр Лукашенко, власть, акции протеста, протесты в Беларуси
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