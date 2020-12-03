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Кравчук – белорусам: Нельзя действовать по закону против тех, кто нарушает закон

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что власть в Беларуси во главе с Александром Лукашенко – это "зло".

Кравчук: У меня внутри созрел глубокий непримиримый протест против насилия
Кравчук: У меня внутри созрел глубокий непримиримый протест против насилия
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Зло в Беларуси нужно остановить, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 3 декабря.

Об этом он сказал, комментируя проведения в Минске акций протеста пенсионеров.

"Я хочу обратиться ко всем белорусам. Нельзя действовать по закону против тех, кто нарушает закон и сделал эти нарушения нормой. Закон и добро не применяют против человека, который творит беззаконие и зло. Зло необходимо остановить обязательно. Сегодня власть в Беларуси во главе с [Александром] Лукашенко – это зло", – объяснил Кравчук.

Он отметил, что за свои почти 87 лет пережил польскую, немецкую и московскую оккупации, а сейчас переживает российскую агрессию.

"У меня внутри созрел глубокий непримиримый протест против насилия, бесчеловечного враждебного отношения лидера и власти в целом к человеку. И поэтому, конечно, я понимаю пенсионеров", – отметил украинский политик.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митинговПо данным Тихановской, погибших восемь.

Лукашенко 23 сентября, как он считает, снова вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Пенсионеры в Беларуси выходят на протесты по понедельникам.

Теги: Леонид Кравчук, Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, пенсионеры, насилие, акции протеста, протесты в Беларуси
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