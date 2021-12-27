Карельскому историку Дмитриеву увеличили срок до 15 лет колонии

Если решение суда останется в силе, то с учетом четырех лет и семи месяцев, которые 65-летний Дмитриев провел в СИЗО, он сможет выйдти на свободу в 2032 году, отметила "Немецкая волна".

Судья сочла историка виновным в изготовлении порнографии. Речь идет о девяти снимках его приемной дочери, сделанных в возрасте трех, пяти и шести лет, на которых видны гениталии ребенка. Дмитриев говорил, что пять из девяти фотографий делал для врачей, четыре – по просьбе девочки сфотографировать загар, когда семья вернулась с отдыха на юге.