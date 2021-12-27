Карельскому историку Дмитриеву увеличили срок до 15 лет колонии

Если решение суда останется в силе, то с учетом четырех лет и семи месяцев, которые 65-летний Дмитриев провел в СИЗО, он сможет выйдти на свободу в 2032 году, отметила "Немецкая волна".
Судья сочла историка виновным в изготовлении порнографии. Речь идет о девяти снимках его приемной дочери, сделанных в возрасте трех, пяти и шести лет, на которых видны гениталии ребенка. Дмитриев говорил, что пять из девяти фотографий делал для врачей, четыре – по просьбе девочки сфотографировать загар, когда семья вернулась с отдыха на юге.
В декабре 2016 года Дмитриева арестовали и поместили в СИЗО по подозрению в распространении детской порнографии. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.
5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева. Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима.
14 июня того же года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Дмитриева задержали снова, позднее его арестовали. Следком РФ предъявил Дмитриеву обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью – так обвинение квалифицировало прикосновения к телу ребенка, которые сам Дмитриев объяснял необходимым уходом за девочкой. Его также лишили опеки над приемной дочерью.
22 июля 2020 года Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорил к 3,5 годам колонии. С учетом времени, проведенного в СИЗО, историк должен был выйти на свободу в ноябре.
В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии пересмотрел приговор и назначил Дмитриеву 13 лет колонии строгого режима. В феврале 2021 года кассационный суд оставил приговор в силе.
Дмитриев не признает себя виновным ни по одному из предъявленных обвинений, объясняя действия, вмененные ему в качестве развратных и насильственных, родительским уходом за ребенком, который после детского дома имел целый ряд проблем со здоровьем и нуждался в повышенном внимании, контроле физического развития и состояния здоровья, родительской помощи в бытовых ситуациях. В деле есть медицинские справки, которые подтверждают явный дефицит веса (более 30%), проблемы с развитием внутренних органов, а также энурез у дочери. В деле также было две экспертизы, которые подтвердили, что Дмитриев не страдает педофилией.
Историк известен тем, что в 1997 году обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий, идущую вразрез с официальной оценкой исторических событий.
Правозащитный центр "Мемориал" признал историка политзаключенным.