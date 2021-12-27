ГОРДОН
 
 
МИР

Карельскому историку Дмитриеву увеличили срок до 15 лет колонии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитриев обнаружил в урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек
Дмитриев обнаружил в урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек
Фото: zona.media

Петрозаводский городской суд Карелии 27 декабря увеличил срок с 13 до 15 лет колонии строгого режима историку Юрию Дмитриеву, главе карельского отделения международного исторического и правозащитного общества "Мемориал". Об этом сообщила "Медиазона".

Если решение суда останется в силе, то с учетом четырех лет и семи месяцев, которые 65-летний  Дмитриев провел в СИЗО, он сможет выйдти на свободу в 2032 году, отметила "Немецкая волна".

Судья сочла историка виновным в изготовлении порнографии. Речь идет о девяти снимках его приемной дочери, сделанных в возрасте трех, пяти и шести лет, на которых видны гениталии ребенка. Дмитриев говорил, что пять из девяти фотографий делал для врачей, четыре – по просьбе девочки сфотографировать загар, когда семья вернулась с отдыха на юге.

Контекст:

В декабре 2016 года Дмитриева арестовали и поместили в СИЗО по подозрению в распространении детской порнографии. В январе 2018-го историка отпустили под подписку о невыезде. Дмитриев утверждал, что фотографировал 11-летнюю дочь обнаженной для контроля ее развития и отчета перед органами опеки.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева. Прокуратура требовала приговорить правозащитника к девяти годам колонии строгого режима.

14 июня того же года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Дмитриева задержали снова, позднее его арестовалиСледком РФ предъявил Дмитриеву обвинения в сексуальном насилии над приемной дочерью – так обвинение квалифицировало прикосновения к телу ребенка, которые сам Дмитриев объяснял необходимым уходом за девочкой. Его также лишили опеки над приемной дочерью

22 июля 2020 года Петрозаводский городской суд признал Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и приговорил к 3,5 годам колонии. С учетом времени, проведенного в СИЗО, историк должен был выйти на свободу в ноябре.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии пересмотрел приговор и назначил Дмитриеву 13 лет колонии строгого режима. В феврале 2021 года кассационный суд оставил приговор в силе.

Дмитриев не признает себя виновным ни по одному из предъявленных обвинений, объясняя действия, вмененные ему в качестве развратных и насильственных, родительским уходом за ребенком, который после детского дома имел целый ряд проблем со здоровьем и нуждался в повышенном внимании, контроле физического развития и состояния здоровья, родительской помощи в бытовых ситуациях. В деле есть медицинские справки, которые подтверждают явный дефицит веса (более 30%), проблемы с развитием внутренних органов, а также энурез у дочери. В деле также было две экспертизы, которые подтвердили, что Дмитриев не страдает педофилией.

Историк известен тем, что в 1997 году обнаружил в лесном урочище Сандармох место расстрела и захоронения более 9 тыс. человек во время сталинского террора. Соратники Дмитриева считают, что его преследуют карельские силовики за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий, идущую вразрез с официальной оценкой исторических событий.

Правозащитный центр "Мемориал" признал историка политзаключенным.

Теги: порнография, СИЗО, арест, политзаключенные, Карелия, педофилия, подозрение, Юрий Дмитриев, судья, суд, девочка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ого, такая красивая", "Зажигаешь, детка". 56-летняя Херли с протезом на ноге оголила грудь и бедра
"Ого, такая красивая", "Зажигаешь, детка". 56-летняя Херли с протезом на ноге оголила грудь и бедра
"Красотка наша, а где лифчик?" 45-летняя Волочкова снялась топлес
"Красотка наша, а где лифчик?" 45-летняя Волочкова снялась топлес
"Человек-паук: Нет пути домой" собрал в прокате больше $1 млрд и стал самым кассовым фильмом 2021 года
"Человек-паук: Нет пути домой" собрал в прокате больше $1 млрд и стал самым кассовым фильмом 2021 года
"Роскошное белье". Экс-участница "ВИА Гры" Котова засветила пышные формы в неглиже
"Роскошное белье". Экс-участница "ВИА Гры" Котова засветила пышные формы в неглиже
  Цибульская высказалась о скандале с участием Криса Нота, которого обвиняют в изнасилованиях. Ранее он назвал певицу "крошкой"
  Цибульская высказалась о скандале с участием Криса Нота, которого обвиняют в изнасилованиях. Ранее он назвал певицу "крошкой"
"Я от вас балдею, какая вы прекрасная". Ребрик засветила грудь без бюстгальтера
"Я от вас балдею, какая вы прекрасная". Ребрик засветила грудь без бюстгальтера
"Самый горячий поцелуй этого года в Инсте". 47-летний Цискаридзе страстно поцеловал известную актрису
"Самый горячий поцелуй этого года в Инсте". 47-летний Цискаридзе страстно поцеловал известную актрису
"Хорошенькая семья, почти в сборе", "Как здорово, когда вместе". Тоня Матвиенко снялась с матерью и дочерью
"Хорошенькая семья, почти в сборе", "Как здорово, когда вместе". Тоня Матвиенко снялась с матерью и дочерью
"Благодарю, что ты так любишь именно меня". Мендель снялась в объятиях возлюбленного
"Благодарю, что ты так любишь именно меня". Мендель снялась в объятиях возлюбленного
"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
Автомобили Tesla представили световое шоу под рок-версию украинского "Щедрика"
Автомобили Tesla представили световое шоу под рок-версию украинского "Щедрика"
"Вылитый Вовка", "Милый зубастик". 53-летний Пресняков впервые показал лицо годовалого сына
"Вылитый Вовка", "Милый зубастик". 53-летний Пресняков впервые показал лицо годовалого сына
"Губы накрашены. Не рано ли?", "Лицо Кристины из фильма "Чучело". Орбакайте показала дочь
"Губы накрашены. Не рано ли?", "Лицо Кристины из фильма "Чучело". Орбакайте показала дочь
  "Проблемы сильнее, чем отношения". Астафьева назвала причину расставания с бизнесменом Кимом
  "Проблемы сильнее, чем отношения". Астафьева назвала причину расставания с бизнесменом Кимом
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне
"Это другое измерение, идеи high level и самые популярные артисты". В Киеве состоялась премьера мюзикла "Новая Снежная Королева". Фото
"Это другое измерение, идеи high level и самые популярные артисты". В Киеве состоялась премьера мюзикла "Новая Снежная Королева". Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Перестанет в трусах выступать с клитором наружу?" Maruv заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением (213485)
2
"Красивая грудь", "Ты чего такие фоточки от всех прятала?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в наряде-бюстье (57471)
3
"Дерзкая". Рианна засветила грудь и бедра в откровенном белье (40380)
4
64-летний Лундгрен показал новогодний снимок с 25-летней женой, которая больше не блондинка (38410)
5
"Классная и красивая", "Надя – супер". Мейхер показала свое новое фото практически без макияжа (32407)
6
"Мама – бомба", "Она замужем?" 25-летняя Michelle Andrade показала свою маму (29302)
7
"Или лифчик наденьте, или крестик снимите". Сеть шокировали фото незнакомки, сопровождавшей украинского замминистра (27978)
8
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (24354)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS