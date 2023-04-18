KFC завершил сделку по продаже сети и выходит из России

Yum! Brands и KFC прекратили свое корпоративное присутствие в России Фото: EPA

Бизнес KFC в России продали ООО "Смарт Сервис" – местному оператору, возглавляемому Константином Котовым и Одри Осколковым.

Продажа включает все российские рестораны KFC, операционную систему, права мастер-франшизы и торговую марку бренда Rostic’s.

В рамках договора купли-продажи "Смарт Сервис" согласился сохранить сотрудников компании в России и возглавить процесс ребрендинга ресторанов KFC в России в Rostic’s. На начальном этапе "Смарт Сервис" переведет более 100 ресторанов KFC в России в Rostic’s.

"Смарт Сервис" также будет отвечать за работу с другими франчайзи в России по ребрендингу в Rostic’s.

"С завершением этой последней сделки Yum! Brands и KFC прекратили свое корпоративное присутствие в России", – говорится в сообщении.