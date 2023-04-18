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KFC завершил сделку по продаже сети и выходит из России

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Yum! Brands и KFC прекратили свое корпоративное присутствие в России
Yum! Brands и KFC прекратили свое корпоративное присутствие в России
Фото: EPA

Американская компания Yum! Brands завершила сделку по продаже бизнеса KFC в России и заявила об уходе из страны. Об этом говорится в пресс-релизе Yum! Brands от 17 апреля.

Бизнес KFC в России продали ООО "Смарт Сервис" – местному оператору, возглавляемому Константином Котовым и Одри Осколковым.

Продажа включает все российские рестораны KFC, операционную систему, права мастер-франшизы и торговую марку бренда Rostic’s.

В рамках договора купли-продажи "Смарт Сервис" согласился сохранить сотрудников компании в России и возглавить процесс ребрендинга ресторанов KFC в России в Rostic’s. На начальном этапе "Смарт Сервис" переведет более 100 ресторанов KFC в России в Rostic’s.

"Смарт Сервис" также будет отвечать за работу с другими франчайзи в России по ребрендингу в Rostic’s.

"С завершением этой последней сделки Yum! Brands и KFC прекратили свое корпоративное присутствие в России", – говорится в сообщении.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1200 компаний.

KFC – не первая крупная сеть заведений быстрого питания, продающая свой бизнес в РФ. В середине мая аналогичное решение принял McDonald's, его ребрендировали во "Вкусно – и точка".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, бизнес, ресторан, сделка, KFC, питание, компании
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