KFC завершил сделку по продаже сети и выходит из России

Бизнес KFC в России продали ООО "Смарт Сервис" – местному оператору, возглавляемому Константином Котовым и Одри Осколковым.
Продажа включает все российские рестораны KFC, операционную систему, права мастер-франшизы и торговую марку бренда Rostic’s.
В рамках договора купли-продажи "Смарт Сервис" согласился сохранить сотрудников компании в России и возглавить процесс ребрендинга ресторанов KFC в России в Rostic’s. На начальном этапе "Смарт Сервис" переведет более 100 ресторанов KFC в России в Rostic’s.
"Смарт Сервис" также будет отвечать за работу с другими франчайзи в России по ребрендингу в Rostic’s.
"С завершением этой последней сделки Yum! Brands и KFC прекратили свое корпоративное присутствие в России", – говорится в сообщении.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1200 компаний.
KFC – не первая крупная сеть заведений быстрого питания, продающая свой бизнес в РФ. В середине мая аналогичное решение принял McDonald's, его ребрендировали во "Вкусно – и точка".