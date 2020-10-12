Ким Чен Ын попросил прощения у своего народа и прослезился

Во время выступления перед жителями Северной Кореи ее лидер Ким Чен Ын заявил, что не смог улучшить жизнь своего народа. Во время своей речи он снял очки и вытер слезы. Такое поведение Кима может говорить об усилении давления на его режим, считают аналитики.

Ким Чен Ын говорил о доверии народа, которое "высоко, как небо, и глубоко, как море" Фото: EPA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попросил прощения у народа, признав свои ошибки в управлении страной и в борьбе с COVID-19. Выступая перед народом 10 октября на параде в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии, он снял очки и прослезился, сообщило местное издание Korea Times.

Треть своего выступления он посвятил благодарности жителям страны. Ким Чен Ын говорил, что не смог улучшить жизнь простых людей во время кризиса из-за пандемии COVID-19, пишет издание.

Лидер КНДР признал недостаток приложенных усилий и искренности, чтобы избавить людей от трудностей в их жизни.

После демонстрации новой межконтинентальной баллистической ракеты Ким Чен Ын говорил о доверии народа, которое "высоко, как небо, и глубоко, как море". Он подчеркнул, что не оправдал его в нужной степени.

В момент своей речи Ким снял очки, чтобы вытереть слезы. По мнению аналитиков, такое поведение Кима свидетельствует об усилении давления на его режим.

Важно понять, почему он плакал по такому случаю, сказал директор филиала в КНДР Корейского института национального объединения Хун Мин. В комментарии Korean Times он предположил, что в речи северокорейского лидера читалось желание снова сесть за стол переговоров с Южной Кореей.

Однако ракеты Северной Кореи говорят громче, чем Ким Чен Ын, полагает профессор университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Исли. Пхеньян в настоящее время не заинтересован в мирных переговорах с Сеулом, как и в завершении ядерной программы, заявил он.

Американский обозреватель и автор статей о Северной Корее Дональд Кирк сказал, что "Ким показал себя эмоциональным человеком, а не деревянной фигурой, просто механически читающей заявления". Таким образом он стремился достучаться до своего народа и иностранной аудитории, перед которой он хотел показать человечность и глубину чувств, считает Кирк.