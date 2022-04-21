Киселев: Есть максима, мол, Путин своих не сдает. Ничего подобного

Киселев рассказал, что в последний раз встречался с Путиным "очень давно" – в январе 2000 года.

"С тех пор, по всеобщему мнению, он очень сильно изменился. Для этого не надо быть каким-то особо информированным экспертом, достаточно посмотреть, что он говорил публично тогда и что он говорит сейчас, посмотреть, как он выглядит, кто его окружает, как сменилась значительная часть элиты... Знаете, есть такая максима, мол, Путин своих не сдает. Ничего подобного", – сказал Киселев.

Он отметил, что рядом с Путиным осталось очень мало людей, с которыми он пришел в политику.

"Кое-кто остался, некоторые из тех, кто был изначально, возвысились, как [секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев, например, другие ушли в тень, как [бывший руководитель администрации президента РФ] Сергей Иванов, [бывший заместитель председателя правительства РФ Алексей] Кудрин, кто-то еще... Некоторые вообще пропали с нашего горизонта", – сказал ведущий.

Сегодня аналитикам очень сложно даже определить, кто входит в ближайшее окружение Путина, продолжил Киселев.

"Я не знаю, кто сейчас в окружении Путина, потому что на этот счет есть самые разные мнения. Кто-то называет один список фамилий, кто-то – другой... Кто-то говорит, что он вообще ни с кем не встречается, сидит там у себя то ли в бункере, то ли в резиденции... А где на самом деле? По-моему, никто толком не знает, где он сидит. Одни говорят, что он находится где-то на Урале в бункере, другие говорят, что он находится где-то на Алтае в бункере, а третьи говорят, что все это ерунда, он находится там, где всегда, – в [подмосковной резиденции] "Ново-Огарево", где тоже есть бомбоубежище", – сказал ведущий.

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