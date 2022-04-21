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Киселев: Есть максима, мол, Путин своих не сдает. Ничего подобного

 
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Киселев: С 2000 года Путин очень сильно изменился
Киселев: С 2000 года Путин очень сильно изменился
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

За годы пребывания у власти президент РФ Владимир Путин изменился сам и почти полностью изменил свое ближайшее окружение. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал украинский телеведущий Евгений Киселев.

Киселев рассказал, что в последний раз встречался с Путиным "очень давно" – в январе 2000 года.

"С тех пор, по всеобщему мнению, он очень сильно изменился. Для этого не надо быть каким-то особо информированным экспертом, достаточно посмотреть, что он говорил публично тогда и что он говорит сейчас, посмотреть, как он выглядит, кто его окружает, как сменилась значительная часть элиты... Знаете, есть такая максима, мол, Путин своих не сдает. Ничего подобного", – сказал Киселев.

Он отметил, что рядом с Путиным осталось очень мало людей, с которыми он пришел в политику. 

"Кое-кто остался, некоторые из тех, кто был изначально, возвысились, как [секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев, например, другие ушли в тень, как [бывший руководитель администрации президента РФ] Сергей Иванов, [бывший заместитель председателя правительства РФ Алексей] Кудрин, кто-то еще... Некоторые вообще пропали с нашего горизонта", – сказал ведущий.

Сегодня аналитикам очень сложно даже определить, кто входит в ближайшее окружение Путина, продолжил Киселев. 

"Я не знаю, кто сейчас в окружении Путина, потому что на этот счет есть самые разные мнения. Кто-то называет один список фамилий, кто-то – другой... Кто-то говорит, что он вообще ни с кем не встречается, сидит там у себя то ли в бункере, то ли в резиденции... А где на самом деле? По-моему, никто толком не знает, где он сидит. Одни говорят, что он находится где-то на Урале в бункере, другие говорят, что он находится где-то на Алтае в бункере, а третьи говорят, что все это ерунда, он находится там, где всегда,  в [подмосковной резиденции] "Ново-Огарево", где тоже есть бомбоубежище", – сказал ведущий. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов говорил, что в ближайший круг президента РФ входят шесть человек: Патрушев, Иванов, директор ФСБ РФ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук и глава администрации президента Антон Вайно. 

Болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что единственный человек, которому полностью доверяет Путин, – это председатель правления российской нефтегазовой компании "Роснефть" Игорь Сечин. Об этом Грозев сказал в интервью "ГОРДОН" в апреле 2022 года.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Дмитрий Киселев, Сергей Иванов, Николай Патрушев, Алексей Кудрин
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