Китайская логистическая компания отказалась отгружать товар в Россию из-за санкций – СМИ

Речь идет об одежде, причина отказа – введенные против РФ санкции, отметил Baza.
"В связи с текущей обстановкой в мире китайская OOCL Logistics отказалась из-за санкций отгружать компании из России целый ряд товаров со своих складов в Шанхае и Шэньчжэне. Теперь там простаивают уже оплаченные платья, юбки, брюки, обувь и другая одежда", – написал Baza.
Одежду должны были доставить во Владивосток, а оттуда – по другим городам РФ.
До недавнего времени логистическая компания работала с российскими клиентами в обычном режиме, подчеркнул Baza.
OOCL Logistics принадлежит Orient Overseas – одной из крупнейших в мире логистических компаний по контейнерным перевозкам.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.