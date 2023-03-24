Китайская логистическая компания отказалась отгружать товар в Россию из-за санкций – СМИ

Товар должны были доставить из Китая во Владивосток Фото: depositphotos.com

Речь идет об одежде, причина отказа – введенные против РФ санкции, отметил Baza.

"В связи с текущей обстановкой в мире китайская OOCL Logistics отказалась из-за санкций отгружать компании из России целый ряд товаров со своих складов в Шанхае и Шэньчжэне. Теперь там простаивают уже оплаченные платья, юбки, брюки, обувь и другая одежда", – написал Baza.

Одежду должны были доставить во Владивосток, а оттуда – по другим городам РФ.

До недавнего времени логистическая компания работала с российскими клиентами в обычном режиме, подчеркнул Baza.