Количество заболевших COVID-19 во Франции превысило 1 млн

Франция стала седьмой страной в мире, где коронавирус был зафиксирован более чем у 1 млн человек.

В мире зарегистрировано более 41,2 млн случаев COVID-19 Фото: depositphotos.com

По состоянию на 22 октября количество людей, заболевших COVID-19, во Франции составляет 1 000 369. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

С начала эпидемии в стране скончались 34 075 пациентов с коронавирусом, выздоровели 111 715 человек.

Франция стала седьмой страной в мире, где COVID-19 был зафиксирован более чем у 1 млн человек. Накануне эту отметку преодолела Испания.

Также больше 1 млн инфицированных – в США, Индии, Бразилии, РФ и Аргентине.

Приближается к этой отметке Колумбия, где зарегистрировано более 980 тыс. заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Хопкинса, на 22 октября в мире зарегистрировано более 41,2 млн случаев COVID-19.