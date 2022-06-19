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Командующий армией Великобритании заявил, что намерен добиваться, чтобы его военные могли победить Россию

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Сандерс вступил в должность командующего в начале нынешней недели
Сандерс вступил в должность командующего в начале нынешней недели
Фото: wikipedia.org

Британские военные должны быть достаточно подготовленными для того, чтобы в случае необходимости "снова воевать в Европе". Об этом заявил новый командующий армией Великобритании генерал Патрик Сандерс, сообщает 19 июня The Sun.

Он не исключает, что может быть Третья мировая война, в ходе которой британцам придется с российской армией не только сражаться, но и победить ее.

Издание отмечает, что Сандерс стал командующим британской армией 13 июня, а о необходимости повысить ее боеспособность до возможности "сражаться вместе с союзниками" против России заявил четыре дня спустя.

Sky News сообщает, что Сандерс произнес свою речь перед британскими солдатами, заявив, что им нужно приготовиться к новой войне в Европе.

По его словам, вторжение России в Украину подчеркивает основную цель британской армии – "защитить Великобританию", быть готовыми к сражениям и победить в них.

Контекст:

Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении, отмечается на сайте правительства.

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, которого 17 июня цитировала "Русская служба BBC News", считает, что вторжение в Украину стало "ужасной ошибкой РФ", поскольку Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину.

Теги: Россия, Великобритания, война, военные, агрессия, оборона, вторжение, третья мировая война, война России против Украины, Патрик Сандерс
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