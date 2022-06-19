Командующий армией Великобритании заявил, что намерен добиваться, чтобы его военные могли победить Россию

Он не исключает, что может быть Третья мировая война, в ходе которой британцам придется с российской армией не только сражаться, но и победить ее.
Издание отмечает, что Сандерс стал командующим британской армией 13 июня, а о необходимости повысить ее боеспособность до возможности "сражаться вместе с союзниками" против России заявил четыре дня спустя.
Sky News сообщает, что Сандерс произнес свою речь перед британскими солдатами, заявив, что им нужно приготовиться к новой войне в Европе.
По его словам, вторжение России в Украину подчеркивает основную цель британской армии – "защитить Великобританию", быть готовыми к сражениям и победить в них.
Великобритания в ответ на российскую агрессию предоставляет Украине военную и гуманитарную помощь, а также вводит санкции против РФ и Беларуси, участвующей во вторжении, отмечается на сайте правительства.
Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, которого 17 июня цитировала "Русская служба BBC News", считает, что вторжение в Украину стало "ужасной ошибкой РФ", поскольку Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину.