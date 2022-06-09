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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Жители Бучи прошли через ад". Посол Великобритании в Украине не сдержала эмоций после поездки в переживший оккупацию город

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Симмонс: Дети в Буче говорят о сиренах и стрельбе
Симмонс: Дети в Буче говорят о сиренах и стрельбе
Фото: Melinda Simmons / Twitter

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала эмоциональный пост в Twitter после поездки в Бучу – город в Киевской области, ставший нарицательным названием места зверств российской армии.

"Была сегодня в Буче. Жители прошли через ад. Я посетила братскую могилу, разговаривала с родителями и детьми. Дети говорили о сиренах и стрельбе", – написала дипломат.

Британское посольство принимает участие в гуманитарных и следственных действиях в городе, пострадавшем от оккупантов.

"Обсудили обновление с мэром. И справедливость – с прокуратурой", – добавила Симмонс.

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.

Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (в ней, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), в Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.

3 июня в Нацполиции сообщали, что в Киевской области обнаружены тела 1314 мирных жителей, убитых российскими военными во время оккупации региона. Около 200 из них пока не идентифицированы.

Теги: оккупация, геноцид, жертвы, Буча, война России против Украины, разрушения, Мелинда Симмонс, российские оккупанты
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