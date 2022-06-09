"Жители Бучи прошли через ад". Посол Великобритании в Украине не сдержала эмоций после поездки в переживший оккупацию город

"Была сегодня в Буче. Жители прошли через ад. Я посетила братскую могилу, разговаривала с родителями и детьми. Дети говорили о сиренах и стрельбе", – написала дипломат.
Британское посольство принимает участие в гуманитарных и следственных действиях в городе, пострадавшем от оккупантов.
"Обсудили обновление с мэром. И справедливость – с прокуратурой", – добавила Симмонс.
I visited Bucha today. Residents have been through hell. I visited a mass grave. Talked with parents and children. Kids talked of sirens and shootings. Discussed renewal with the mayor. And justice with the prosecutors. Proud * humanitarian assistance is helping. pic.twitter.com/WQn1lfzjaI— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 9, 2022
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.
Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторых похоронили в братских могилах. В частности, в Буче была найдена братская могила возле храма Святого апостола Андрея Первозванного, из нее достали 117 тел, в том числе 30 женщин и двух детей.
Кроме того, братские могилы нашли в селе Мотыжин Бучанского района (в ней, в частности, обнаружили тела старосты села Ольги Сухенко, ее мужа и сына), в Бородянке (в целом в двух могилах было девять тел), в селе Бузовая Бучанского района.
3 июня в Нацполиции сообщали, что в Киевской области обнаружены тела 1314 мирных жителей, убитых российскими военными во время оккупации региона. Около 200 из них пока не идентифицированы.