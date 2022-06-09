"Жители Бучи прошли через ад". Посол Великобритании в Украине не сдержала эмоций после поездки в переживший оккупацию город

Симмонс: Дети в Буче говорят о сиренах и стрельбе Фото: Melinda Simmons / Twitter

"Была сегодня в Буче. Жители прошли через ад. Я посетила братскую могилу, разговаривала с родителями и детьми. Дети говорили о сиренах и стрельбе", – написала дипломат.

Британское посольство принимает участие в гуманитарных и следственных действиях в городе, пострадавшем от оккупантов.

"Обсудили обновление с мэром. И справедливость – с прокуратурой", – добавила Симмонс.