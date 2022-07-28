Как сообщил собеседник издания, в число выставленных на продажу активов входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах РФ, из которых 40% действуют до 2050 года, а 50% – до 2030–2050 годов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. м³, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в $210 млн.

По данным "Коммерсант", участники рынка сомневаются, что в России найдется покупатель, "способный забрать управление такой большой сетью".