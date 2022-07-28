Как сообщил собеседник издания, в число выставленных на продажу активов входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах РФ, из которых 40% действуют до 2050 года, а 50% – до 2030–2050 годов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. м³, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в $210 млн.
По данным "Коммерсант", участники рынка сомневаются, что в России найдется покупатель, "способный забрать управление такой большой сетью".
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли более 1000 компаний.
H&M Group приостановила работу в России в первые недели после вторжения российской армии в Украину, а 18 июля группа объявила об уходе с рынка. Расходы на закрытие бизнеса в РФ компания оценивала примерно в 2 млрд шведских крон, а это почти $200 млн.
В России H&M Group работала с 2009 года, управляла одноименной торговой маркой, а также брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories, Cheap Monday. Выручка в 2021 году составила около 75 млрд руб., чистая прибыль – 8,8 млрд руб. Как отмечает Reuters, Россия была шестым по величине рынком для H&M с 4% продаж группы в четвертом квартале 2021 года.