Король Таиланда помиловал 16 украинцев

В Таиланде продолжается коллективное королевское помилование по случаю дня рождения монарха Рамы Х. Девяти гражданам Украины, осужденным в этой стране, сократили срок пребывания под стражей, семерых выпустили на свободу.

День рождения короля в Таиланде отмечают почти полгода Фото: ЕРА

Король Таиланда Рама Х по случаю своего дня рождения помиловал 16 украинцев, об этом 6 октября сообщило в Facebook посольство Украины в Таиланде.

"По случаю дня рождения тайского монарха Рамы Х в течение августа – декабря 2020 года продолжается коллективное королевское помилование лиц, содержащихся в исправительных учреждениях Королевства Таиланд, которое будет касаться и заключенных граждан Украины. По предварительным результатам, все без исключения заключенные в Таиланде граждане Украины (16 человек) получили королевское помилование", – заявили в дипмиссии.

Двум украинцам уменьшили сроки на одну шестую (без учета проведенного в тюрьме времени), семерым – наполовину. Еще семь человек освобождены от отбывания наказания.

28 июля королю Таиланда Раме Х (Маха Вачиралонгкорн) исполнилось 68 лет. Он правит страной с 2016 года, коронация прошла в мае 2019-го.