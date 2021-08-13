Корреспондента BBC в Москве вышлют из России. Она задала Лукашенко вопрос о его легитимности

В МИД РФ отказ пояснили ответной реакцией на действия Великобритании, которая "дискриминирует" российские СМИ и не выдает визы журналистам из России.
BBC и Рейнсфорд пока не прокомментировали заявление российского внешнеполитического ведомства.
9 августа Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко в Минске. Она спросила Лукашенко о британских санкциях, после чего он жестко и с криком ответил ей: "Да подавитесь вы этими санкциями, Великобритания... Вы прихвостни американские".
Кроме того, Рейнсфорд спросила Лукашенко о репрессиях оппозиционеров в Беларуси и о том, не потерял ли он легитимность из-за преследований протестующих после выборов президента в прошлом году.
Лукашенко в ответ заявил, что "легитимность – это результат выборов", попросив связывать его легитимность с результатом выборов, а не с его "жестокостью после выборов". Вопрос журналистки Лукашенко назвал "неграмотным".
Последний раз Россия высылала британского журналиста в 2011 году, отмечает Bloomberg. Тогда из РФ выслали корреспондента The Guardian Люка Хардинга. В 2014 году был запрещен въезд в Россию американскому журналисту Дэвиду Саттеру, а в 2015-м из Москвы выслали корреспондента польской газеты Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича.