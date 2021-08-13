Корреспондента BBC в Москве вышлют из России. Она задала Лукашенко вопрос о его легитимности

В МИД РФ отказ пояснили ответной реакцией на действия Великобритании, которая "дискриминирует" российские СМИ и не выдает визы журналистам из России.

BBC и Рейнсфорд пока не прокомментировали заявление российского внешнеполитического ведомства.

9 августа Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко в Минске. Она спросила Лукашенко о британских санкциях, после чего он жестко и с криком ответил ей: "Да подавитесь вы этими санкциями, Великобритания... Вы прихвостни американские".

Кроме того, Рейнсфорд спросила Лукашенко о репрессиях оппозиционеров в Беларуси и о том, не потерял ли он легитимность из-за преследований протестующих после выборов президента в прошлом году.

Лукашенко в ответ заявил, что "легитимность – это результат выборов", попросив связывать его легитимность с результатом выборов, а не с его "жестокостью после выборов". Вопрос журналистки Лукашенко назвал "неграмотным".