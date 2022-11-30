Кремль ужесточает репрессии против населения. Британская разведка проанализировала правки к закону об иностранных агентах в РФ

Тенденция к ужесточению политики по отношению к нелояльным режиму гражданам продолжается с момента после возвращения Владимира Путина на пост президент РФ в 2012 году. Однако она резко усилилась после вторжения в Украину, говорится в сообщении.
"Кремль, вероятно, действует на упреждение, чтобы предотвратить рост внутреннего инакомыслия, поскольку конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян", – отмечают в разведке.
Закон 2012 года, широко используемый для репрессий против оппонентов режима, определил "иностранных агентов" как лиц или организаций, получивших финансовую поддержку из-за границы. Поправки дополняют определение понятием "находящихся под влиянием или давлением" иностранных агентов.
Соласно вступающим в силу изменениям в законе, министерство юстиции России сможет публиковать личные данные и адреса "иностранных агентов". Это, вероятно, создаст для них риск преследований, пишет минобороны Великобритании.
24 ноября депутаты Госдумы России приняли поправки в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".
Они подразумевают запрет на распространение "произведенной иноагентом" информационной продукции среди совершеннолетних. Им запрещена преподавательская и просветительская деятельность в отношении несовершеннолетних, а также нельзя учавствовать в публичных мероприятиях. Объявленные иноагентами не смогут работать на государственной и муниципальной службе и в органах внутренних дел РФ, говорится в законе.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 November 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 30, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/fgQp2pB2Il
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/tgBYUJUISr
Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.
Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.
В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.
В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников