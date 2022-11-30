Кремль ужесточает репрессии против населения. Британская разведка проанализировала правки к закону об иностранных агентах в РФ

Тенденция к ужесточению политики по отношению к нелояльным режиму гражданам продолжается с момента после возвращения Владимира Путина на пост президент РФ в 2012 году. Однако она резко усилилась после вторжения в Украину, говорится в сообщении.

"Кремль, вероятно, действует на упреждение, чтобы предотвратить рост внутреннего инакомыслия, поскольку конфликт остается нерешенным и все больше влияет на повседневную жизнь россиян", – отмечают в разведке.

Закон 2012 года, широко используемый для репрессий против оппонентов режима, определил "иностранных агентов" как лиц или организаций, получивших финансовую поддержку из-за границы. Поправки дополняют определение понятием "находящихся под влиянием или давлением" иностранных агентов.

Соласно вступающим в силу изменениям в законе, министерство юстиции России сможет публиковать личные данные и адреса "иностранных агентов". Это, вероятно, создаст для них риск преследований, пишет минобороны Великобритании.

24 ноября депутаты Госдумы России приняли поправки в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Они подразумевают запрет на распространение "произведенной иноагентом" информационной продукции среди совершеннолетних. Им запрещена преподавательская и просветительская деятельность в отношении несовершеннолетних, а также нельзя учавствовать в публичных мероприятиях. Объявленные иноагентами не смогут работать на государственной и муниципальной службе и в органах внутренних дел РФ, говорится в законе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 November 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/tgBYUJUISr — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) November 30, 2022