ГОРДОН
 
 
МИР

Критиковавший Лукашенко белорусский комик уехал в Украину после сообщений о готовящемся похищении в Москве

Комиссаренко (на фото) активно критиковал режим Лукашенко
Комиссаренко (на фото) активно критиковал режим Лукашенко
Фото: slavakomissarenko / Instagram

Известный белорусский комик Слава Комиссаренко уехал из России и сейчас находится в Киеве. О решении покинуть РФ он рассказал на своем выступлении в Киеве, видео 14 января опубликовано в его Instagram.

"Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявил в розыск белорусский КГБ... Мне написал человек, который связан с белорусскими протестами, он прислал мне сообщение: "Здравствуйте, Слава. Есть информация из достоверных источников, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь", – рассказал комик.

В посте Комисаренко также сообщил, что представители КГБ звонили ему по телефону.

"Добавлю только, что уехал я, как оказалось не зря, КГБшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату (район в Москве, где комик купил квартиру. – "ГОРДОН") и решили мне позвонить. Звонили, писали смс-ки, правда, зайти ко мне в Instagram, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались. Мне понадобилось какое-то время, чтобы написать про эти события шутки, так бы рассказал все немного раньше. Верю, что все будет хорошо, как верил всегда до этого!" – написал он.

Контекст:

Комиссаренко – известный белорусский и российский комик. В 2012 году он стал участником популярного в РФ стендап-шоу Stand Up на канале "ТНТ", но в 2020-м ушел из проекта и занялся сольной карьерой.

После начала протестов в Беларуси Комиссаренко активно обсуждал эту тему и критиковал режим считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. В январе прошлого года он говорил, что из-за его позиции концерты комика запретили в Беларуси.

В ноябре Комиссаренко дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором снова раскритиковал режим Лукашенко и осудил насилие против протестующих. Также он рассказал, что белорусские силовые структуры искали его родителей (они еще до протестов переехали в Россию).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, похищение, комик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Настенька без макияжа такая милая", "Нормальная борода". В сети обсуждают селфи отдыхающих в Тулуме Потапа и Каменских
"Настенька без макияжа такая милая", "Нормальная борода". В сети обсуждают селфи отдыхающих в Тулуме Потапа и Каменских
"Ты выглядишь на 20", "Абсолютно сексуальная малышка". 55-летняя Кроуфорд снялась в обтягивающем грудь топе
"Ты выглядишь на 20", "Абсолютно сексуальная малышка". 55-летняя Кроуфорд снялась в обтягивающем грудь топе
Холоденко: Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях
Холоденко: Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях G
"Орландо так повезло", "Это твоя лучшая публикация". 37-летняя Кэти Перри снялась топлес
"Орландо так повезло", "Это твоя лучшая публикация". 37-летняя Кэти Перри снялась топлес
"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій". Уехавший за границу Богдан показал новое фото
"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій". Уехавший за границу Богдан показал новое фото
"Сбрасываю лишние кг". Королева эротично покрутила пятой точкой возле паха Тарзана
"Сбрасываю лишние кг". Королева эротично покрутила пятой точкой возле паха Тарзана
  "Был немытый, уши не чистились". В доме престарелых рассказали, как у них оказался звезда "Афони" Куравлев
  "Был немытый, уши не чистились". В доме престарелых рассказали, как у них оказался звезда "Афони" Куравлев
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
Кондратюк прокомментировал предстоящие гастроли Ани Лорак в Украине
Кондратюк прокомментировал предстоящие гастроли Ани Лорак в Украине
"Какие сладкие ягодки", "Они просто шикарны". Молодая жена 60-летнего Цекало крупным планом показала грудь
"Какие сладкие ягодки", "Они просто шикарны". Молодая жена 60-летнего Цекало крупным планом показала грудь
47-летняя Мозговая показала, как они с 38-летним мужем выглядели 16 лет назад
47-летняя Мозговая показала, как они с 38-летним мужем выглядели 16 лет назад
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь"
Холоденко: Пугачева в жизни очень худая, ухоженная, с невероятной энергетикой. Нет ощущения "я зашла – и все расступитесь" G
Галина ГРИШИНА
"Мы ничего не знаем". Ведущая Падалко рассказала, как пыталась стать на воинский учет
"Мы ничего не знаем". Ведущая Падалко рассказала, как пыталась стать на воинский учет
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (155482)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (99275)
3
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь (80962)
4
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (56027)
5
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы (47699)
6
"Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога (46641)
7
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк (39134)
8
"Я бы хотел быть твоей левой рукой", "Горячая дамочка". Рианна снялась в воде с рукой в зоне бикини (35568)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS