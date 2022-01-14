Критиковавший Лукашенко белорусский комик уехал в Украину после сообщений о готовящемся похищении в Москве

"Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявил в розыск белорусский КГБ... Мне написал человек, который связан с белорусскими протестами, он прислал мне сообщение: "Здравствуйте, Слава. Есть информация из достоверных источников, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь", – рассказал комик.
В посте Комисаренко также сообщил, что представители КГБ звонили ему по телефону.
"Добавлю только, что уехал я, как оказалось не зря, КГБшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату (район в Москве, где комик купил квартиру. – "ГОРДОН") и решили мне позвонить. Звонили, писали смс-ки, правда, зайти ко мне в Instagram, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались. Мне понадобилось какое-то время, чтобы написать про эти события шутки, так бы рассказал все немного раньше. Верю, что все будет хорошо, как верил всегда до этого!" – написал он.
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Комиссаренко – известный белорусский и российский комик. В 2012 году он стал участником популярного в РФ стендап-шоу Stand Up на канале "ТНТ", но в 2020-м ушел из проекта и занялся сольной карьерой.
После начала протестов в Беларуси Комиссаренко активно обсуждал эту тему и критиковал режим считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. В январе прошлого года он говорил, что из-за его позиции концерты комика запретили в Беларуси.
В ноябре Комиссаренко дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю, в котором снова раскритиковал режим Лукашенко и осудил насилие против протестующих. Также он рассказал, что белорусские силовые структуры искали его родителей (они еще до протестов переехали в Россию).