В Беларуси вынесли первый приговор за комментарии о погибшем сотруднике КГБ – два года колонии за обсуждение в Telegram

За комментарии о гибели сотрудника КГБ в Беларуси задержали около 200 человек Фото: wikipedia.org

По версии обвинения, житель Могилева 28–29 сентября 2021 года со своего телефона в "деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока".

В прокуратуре утверждают, что мужчина признал вину. Его имя не называется. Помимо двух лет колонии, ему назначили штраф в размере 3200 белорусских рублей (около 34 тыс. грн). У него также конфисковали мобильный телефон, так как это, по версии следствия, "средство совершения преступления".

Белорусское издание Zerkalo.io пишет, что это первый приговор по делу об "оскорблении представителей власти", связанному с перестрелкой в Минске осенью 2021 года.