В Беларуси вынесли первый приговор за комментарии о погибшем сотруднике КГБ – два года колонии за обсуждение в Telegram

По версии обвинения, житель Могилева 28–29 сентября 2021 года со своего телефона в "деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока".
В прокуратуре утверждают, что мужчина признал вину. Его имя не называется. Помимо двух лет колонии, ему назначили штраф в размере 3200 белорусских рублей (около 34 тыс. грн). У него также конфисковали мобильный телефон, так как это, по версии следствия, "средство совершения преступления".
Белорусское издание Zerkalo.io пишет, что это первый приговор по делу об "оскорблении представителей власти", связанному с перестрелкой в Минске осенью 2021 года.
28 сентября 2021 года в Минске во время перестрелки в квартире на улице Якубовского погибли 31-летний сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и IT-специалист, работник компании EPAM Systems Андрей Зельцер того же возраста. В КГБ утверждали, что Зельцер убил Федосюка во время штурма своей квартиры, после чего его застрелили.
"Еврорадио" в Telegram-канале cо ссылкой на источники сообщило, что силовики штурмовали квартиру в Минске, им оказали сопротивление. Работники КГБ открыли ответный огонь и убили Зельцера.
На следующий же день силовики начали массовые задержания за комментарии в социальных сетях о перестрелке в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 369 (оскорбление государственного служащего) и ст. 130 (разжигание социальной вражды) Уголовного кодекса Беларуси.
Следственный комитет Беларуси 6 октября сообщал, что по делу задержаны 136 человек, министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сказал 7 октября газете при администрации президента "СБ. Беларусь сегодня", что задержанных около 200.
Находящийся за границей бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что убийство сотрудника КГБ – "это пример того, как надо бороться". За эти слова против него в Беларуси возбудили очередное уголовное дело.