За комментарии о гибели сотрудника КГБ в Беларуси задержали более 110 человек – правозащитники

В Беларуси задерживают людей за "оскорбительные комментарии" о гибели сотрудника КГБ Фото: wikipedia.org

По данным правозащитников, сотрудники КГБ задерживали людей в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 369 (оскорбление государственного служащего) и ст. 130 (разжигание социальной вражды) Уголовного кодекса Беларуси.

Правозащитники опубликовали фамилии задержанных – их на данный момент 118, но эта цифра постоянно обновляется.

Замминистра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире телеканал ОНТ заявил 3 октября, что более 200 авторов оскорбительных комментариев о гибели сотрудника КГБ установили за сутки. Он назвал комментаторов "негодяями", пишет "Интерфакс-Запад".

"Мы запустили специальный бот для того, чтобы граждане могли такую информацию нам дать. За сутки только в ОВД обратились более 2 тыс. граждан... Люди выражали соболезнование. Люди просили и требовали защитить их от таких виртуальных борцов и давали нам информацию (и это абсолютно нормально), по которой мы этих негодяев находили", – заявил Казакевич.