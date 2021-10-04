ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Адвокаты осужденного в Беларуси украинца Ференца подали апелляцию на приговор – МИД Украины

Приговор, вынесенный Ференцу судом в Минске, не вступил в силу
Приговор, вынесенный Ференцу судом в Минске, не вступил в силу 
Фото из домашнего архива

Адвокаты осужденного в Беларуси гражданина Украины Михаила Ференца подали апелляцию на приговор, вынесенный судом в Минске 20 сентября.

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил в Facebook 4 октября. 

Белорусский суд 20 сентября приговорил Ференца к трем годам колонии. МИД в тот же день выразил протест и потребовал освободить гражданина Украины, напомнил Николенко. 

"Мы считаем дело украинца политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Доказательств вины приведено не было. В настоящее время приговор не вступил в силу, адвокаты уже подали апелляционную жалобу", – отметил спикер МИД. 

Он подчеркнул, что министерство продолжит защищать интересы Ференца. 

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/10225539694654466

Контекст:

Ференц – уроженец Донецка, он с семьей живет в Беларуси с 2012 года. Его задержали 16 сентября 2020 года, было принято решении о его высылке из страны, но потом решение приостановили. Мужчина свою вину не признает, от дачи показаний в суде отказался. 

14 сентября 2021 года в суде представительница жэка Фрунзенского района Минска рассказала, что Ференц нанес трафаретом на территории района протестную символику, слова "таракан" и лозунги, чем нанес ущерб в размере 2611 белорусских руб. ($1058).

Жена политзаключенного в комментарии "ГОРДОН" рассказала, что Ференцу приписывают совершение нарушений в дни, когда он уже находился в ИВС на Окрестина. 

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

По данным начальника управления Следственного комитета Беларуси в Минске Сергея Паско, только в Минске по факту массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел, документы по более чем 400 фигурантах уже направлено в суды.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Беларусь, МИД Украины, приговор, апелляция, Олег Николенко, Михаил Ференец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ни один не догадался". Посетители бара в Северной Каролине не узнали 78-летнего Джаггера за барной стойкой. Фото
"Ни один не догадался". Посетители бара в Северной Каролине не узнали 78-летнего Джаггера за барной стойкой. Фото
"Красотулик", "Секси". Мишина снялась в ультракоротком топе телесного цвета
"Красотулик", "Секси". Мишина снялась в ультракоротком топе телесного цвета
Покинувший "Танцы со звездами" Фагот: Сброшены 12 лишних килограммов. Чувствую себя прекрасно
Покинувший "Танцы со звездами" Фагот: Сброшены 12 лишних килограммов. Чувствую себя прекрасно
"Мое секретное оружие". Экс-возлюбленная Владимира Кличко Панеттьери похвасталась новой прической
"Мое секретное оружие". Экс-возлюбленная Владимира Кличко Панеттьери похвасталась новой прической
  "Такой экспресс-удар делает свое дело – все прорисовывается". Ефросинина рассказала, как готовилась к съемкам в белье
  "Такой экспресс-удар делает свое дело – все прорисовывается". Ефросинина рассказала, как готовилась к съемкам в белье
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
  "Я лишил ее полностью всех концертов". Потап сделал заявление о карьере Каменских
  "Я лишил ее полностью всех концертов". Потап сделал заявление о карьере Каменских
"Отрыв башки и эстетическая красота", "Бесовщина". Maruv станцевала в секси-образе
"Отрыв башки и эстетическая красота", "Бесовщина". Maruv станцевала в секси-образе
  Адвокат-каратист Горуна рассказал, почему после победы на Олимпиаде в Токио не планирует возвращаться в профессию
  Адвокат-каратист Горуна рассказал, почему после победы на Олимпиаде в Токио не планирует возвращаться в профессию
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Гламурная, как всегда". Мейхер снялась с грязными ногами, оголив живот
"Гламурная, как всегда". Мейхер снялась с грязными ногами, оголив живот
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
  "Останься". Украинский режиссер и композитор Тарас Куценко презентовал короткометражный фильм об уличном скрипаче. Видео
  "Останься". Украинский режиссер и композитор Тарас Куценко презентовал короткометражный фильм об уличном скрипаче. Видео
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
Осадчая похвасталась, как мчала на полицейском авто с мигалками на вокзал, но вскоре удалила видео
Осадчая похвасталась, как мчала на полицейском авто с мигалками на вокзал, но вскоре удалила видео
"Брюнетки более темпераментные в постели". Дорофеева сменила цвет волос
"Брюнетки более темпераментные в постели". Дорофеева сменила цвет волос
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
"Очень красиво и аутентично". Проживающая в Германии жена киевского мэра Кличко снялась в белом платье с венком на голове
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
Букингемский дворец обнародовал имя новорожденной дочери принцессы Беатрис
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
Жена Кошевого похвасталась растяжкой
"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес
"Мегашикарная грудь". Астафьева снялась топлес
Шустер привился от коронавируса четыре раза
Шустер привился от коронавируса четыре раза
  "Хотела". Анна Буткевич в своем новом клипе сыграла горничную, мечтающую стать звездой в Голливуде. Видео
"Хотела". Анна Буткевич в своем новом клипе сыграла горничную, мечтающую стать звездой в Голливуде. Видео
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Человек хочет, чтобы о нем поговорили". Гендиректор M1 ответил на обвинения Melovin
"Человек хочет, чтобы о нем поговорили". Гендиректор M1 ответил на обвинения Melovin
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS