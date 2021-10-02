Если понадобится, Беларусь станет единой военной базой с РФ – Лукашенко

Обозреватель CNN в России Мэтью Чанс спросил Лукашенко, не превратится ли Беларусь в западный форпост вооруженных сил России (ВСР).

"Если вы так боитесь, что Беларусь может превратиться в западный форпост России, тогда зачем вы эту глупую, безмозглую проводите политику? Зачем вы нас делаете форпостом России?" – ответил Лукашенко.

Он отметил, что, по сути, Беларусь "уже давно является форпостом Союзного государства Беларуси и России".

"На этом западном фронте у нас создана единая фактически армия. Единая вооруженная группировка, основой которой является белорусская армия. В случае конфликта, а мы это не скрываем, нас вся западная часть ВСР будет поддерживать", – добавил Лукашенко.

По его словам, при угрозах "этот форпост будет создан в течение месяца".

"Если нужно будет, то Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России. Военную базу. Для того, чтобы противостоять вашей агрессии, если вдруг вы на это решитесь или отдельные соседние государства. Вы это должны четко понимать", – предупредил Лукашенко.