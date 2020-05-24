Крушение A320 в Пакистане. Нашли первый черный ящик

Специалисты из Германии и Франции присоединятся к расследованию катастрофы самолета Pakistan International Airlines, сообщили в пакистанском министерстве воздушного транспорта.

На месте крушения Airbus A320 в Карачи спасательная команда обнаружила один из черных ящиков – регистратор полетных данных. Об этом на пресс-конференции 23 мая сообщил министр воздушного транспорта Пакистана Гулам Сарвар Хан, пишет Dawn.

Поиски речевого самописца продолжаются.

Расследование катастрофы уже началось, к специалистам Бюро по авиационным происшествиям Пакистана присоединятся эксперты Airbus, представители Германии и Франции, заявил Хан.

Предварительные данные показывают, что пилот до последнего пытался избежать падения на дома, добавил министр. В результате самолет упал между зданиями, на земле никто не погиб. 19 жилых строений повреждены, но ни одно не разрушено. Кроме того, сгорели 10 автомобилей и три мотоцикла.

Хан заверил, что расследование будет максимально открытым для публики.

Airbus A320-214 авиакомпании Рakistan International Airlines 22 мая упал на жилой район города Карачи. Самолет осуществлял рейс PK8303 из Лахора в Карачи и заходил на посадку. Погибли 97 пассажиров и членов экипажа, двое выжили.