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Крушение A320 в Пакистане. Нашли первый черный ящик

Специалисты из Германии и Франции присоединятся к расследованию катастрофы самолета Pakistan International Airlines, сообщили в пакистанском министерстве воздушного транспорта.

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Пакистанские чиновники посетили место крушения
Пакистанские чиновники посетили место крушения
Фото: Pakistan Civil Aviation Authority / Facebook

На месте крушения Airbus A320 в Карачи спасательная команда обнаружила один из черных ящиков – регистратор полетных данных. Об этом на пресс-конференции 23 мая сообщил министр воздушного транспорта Пакистана Гулам Сарвар Хан, пишет Dawn.

Поиски речевого самописца продолжаются.

Расследование катастрофы уже началось, к специалистам Бюро по авиационным происшествиям Пакистана присоединятся эксперты Airbus, представители Германии и Франции, заявил Хан.

Предварительные данные показывают, что пилот до последнего пытался избежать падения на дома, добавил министр. В результате самолет упал между зданиями, на земле никто не погиб. 19 жилых строений повреждены, но ни одно не разрушено. Кроме того, сгорели 10 автомобилей и три мотоцикла.

Хан заверил, что расследование будет максимально открытым для публики.

Airbus A320-214 авиакомпании Рakistan International Airlines 22 мая упал на жилой район города Карачи. Самолет осуществлял рейс PK8303 из Лахора в Карачи и заходил на посадку. Погибли 97 пассажиров и членов экипажа, двое выжили.

Теги: расследование, черный ящик, авиакатастрофа Airbus A320 в Пакистане, Карачи
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