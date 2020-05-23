Украинцев не было на борту самолета, который упал в Пакистане – МИД

Украинцев нет среди погибших пассажиров самолета, который разбился в Пакистане. Об этом в комментарии "РБК-Украина" 23 мая сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
Он подчеркнул, что информация продолжает проверяться.
Airbus A320-214 авиакомпании Pakistan International Airlines 22 мая упал на жилой район города Карачи. Самолет осуществлял рейс PK8303 из Лахора в Карачи и заходил на посадку.
Погибли 97 пассажиров и членов экипажа, двое выжили.