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Украинцев не было на борту самолета, который упал в Пакистане – МИД

22 мая в Карачи разбился самолет авиакомпании Pakistan International Airlines. Украинские дипломаты утверждают, что граждане Украины не летели этим рейсом.

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Место крушения авиалайнера жилой район Карачи
Место крушения авиалайнера – жилой район Карачи
Фото: ЕРА

Украинцев нет среди погибших пассажиров самолета, который разбился в Пакистане. Об этом в комментарии "РБК-Украина" 23 мая сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

Он подчеркнул, что информация продолжает проверяться.

Airbus A320-214 авиакомпании Pakistan International Airlines 22 мая упал на жилой район города КарачиСамолет осуществлял рейс PK8303 из Лахора в Карачи и заходил на посадку.

Погибли 97 пассажиров и членов экипажа, двое выжили.

Теги: МИД Украины, украинцы, Сергей Погорельцев, авиакатастрофа Airbus A320 в Пакистане, Карачи
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