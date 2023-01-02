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Легенда тенниса Навратилова объявила, что у нее рак. Ранее она уже побеждала онкологию

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Навратилова завоевывала все титулы на турнирах Большого шлема
Навратилова завоевывала все титулы на турнирах Большого шлема
Фото: ЕРА

2 декабря Женская теннисная ассоциация (WTA) разместила на своем сайте заявление бывшей первой ракетки мира из США Мартины Навратиловой, что у нее обнаружили рак горла и молочной железы.

Онкологическое заболевание, которое диагностировали у 66-летней легенды тенниса, – первой стадии, говорится в сообщении.

"Этот двойной удар серьезен, но все еще поправим", – подчеркнула Навратилова.

В WTA напомнили, что "однажды она уже победила рак". Это произошло в 2010 году, когда рак нашли у нее в груди.

На этот раз онкологию у Навратиловой обнаружили после того, как в ноябре она обратилась к врачу в связи с увеличением лимфатического узла на шее. Сначала был диагностирован рак горла первой стадии, а затем – и рак молочной железы первой стадии.

"Это вирус папилломы человека (ВПЧ), один из наиболее поддающихся лечению видов рака", – объяснили в Женской теннисной ассоциации.

Лечение Навратилова начнет "на следующей неделе, в основном в Нью-Йорке" (США).

Контекст:

Навратилова родилась в Праге в 1956 году. Профессиональную карьеру начала в 1975 году и завоевала в общей сложности 167 титулов, в том числе на всех четырех турнирах Большого шлема (18 побед в одиночном разряде и 31 – в парном).

В последнее время Навратилова комментировала теннис на телеканалах.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, теннис, Нью-Йорк, рак, Мартина Навратилова, лечение, онкология, грудь, диагноз
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