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Лидер Республики Сербской Додик пошел по пути Путина – Блинкен

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Атака Додика на основные права и свободы показывает, что он идет по пути Путина, заявил Блинкен
Атака Додика на основные права и свободы показывает, что он идет по пути Путина, заявил Блинкен
Фото: EPA (архив)

Милорад Додик, президент Республики Сербской – государственного образования в составе Боснии и Герцеговины – идет авторитарным путем российского президента Владимира Путина. Такое мнение высказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в Twitter 29 марта.

"Атака Милорада Додика на основные права и свободы в Республике Сербской показывает, что он идет по авторитарному пути президента Путина. Госдеп в лице посла [США в Боснии и Герцеговине] Майкла Мерфи продолжает выступать за демократическое и процветающее будущее, которого заслуживают все граждане Боснии и Герцеговины", – написал Блинкен.

На днях Додик объявил о принятии в республике закона об иностранных агентах. Как сообщал "Коммерсантъ"иностранными агентами будут объявлены все некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа.

Контекст:

24 марта власти Республики Сербской заявили о "прекращении сотрудничества" с посольствами США и Великобритании в ответ на санкции против чиновника республики Драгана Станковича. Как отмечало издание BIRNСтанкович был инициатором первого проекта так называемого закона о недвижимости в республике. Документ провозглашал все недвижимое имущество на территории энтитета его собственностью. Посол Великобритании в Боснии Джулиан Рейли отметил, что этот шаг только нанесет ущерб народу Республики Сербской, и Додик не может действовать от имени Боснии и Герцеговины. 

Кроме того, Додик снова начал заявлять, что Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины, сообщал портал N1. В декабре 2021 года парламент Республики Сербской уже голосовал за начало процедуры создания собственной армии, судебной и налоговой системы. 

Додик также известен пророссийскими и сепаратистскими высказываниями. В январе 2017 года он объявил, что боснийским сербам следует выйти из состава Боснии и Герцеговины и создать единое государство с Сербией и сербскими территориями в Косово. По его мнению, у Боснии и Герцеговины как у государства нет перспектив развития. Также он известен высказываниями о "российском" Крыме.

Теги: Россия, Владимир Путин, Босния и Герцеговина, Республика Сербская, Милорад Додик
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