Лидер Республики Сербской Додик пошел по пути Путина – Блинкен

"Атака Милорада Додика на основные права и свободы в Республике Сербской показывает, что он идет по авторитарному пути президента Путина. Госдеп в лице посла [США в Боснии и Герцеговине] Майкла Мерфи продолжает выступать за демократическое и процветающее будущее, которого заслуживают все граждане Боснии и Герцеговины", – написал Блинкен.
Milorad Dodik’s attacks on basic rights and freedoms in Republika Srpska show he is on President Putin’s authoritarian path. @StateDept, represented by Amb. Murphy, continues to advocate for the democratic and prosperous future that all citizens of Bosnia and Herzegovina deserve.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 29, 2023
На днях Додик объявил о принятии в республике закона об иностранных агентах. Как сообщал "Коммерсантъ", иностранными агентами будут объявлены все некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа.
24 марта власти Республики Сербской заявили о "прекращении сотрудничества" с посольствами США и Великобритании в ответ на санкции против чиновника республики Драгана Станковича. Как отмечало издание BIRN, Станкович был инициатором первого проекта так называемого закона о недвижимости в республике. Документ провозглашал все недвижимое имущество на территории энтитета его собственностью. Посол Великобритании в Боснии Джулиан Рейли отметил, что этот шаг только нанесет ущерб народу Республики Сербской, и Додик не может действовать от имени Боснии и Герцеговины.
Кроме того, Додик снова начал заявлять, что Республика Сербская хочет выйти из состава Боснии и Герцеговины, сообщал портал N1. В декабре 2021 года парламент Республики Сербской уже голосовал за начало процедуры создания собственной армии, судебной и налоговой системы.
Додик также известен пророссийскими и сепаратистскими высказываниями. В январе 2017 года он объявил, что боснийским сербам следует выйти из состава Боснии и Герцеговины и создать единое государство с Сербией и сербскими территориями в Косово. По его мнению, у Боснии и Герцеговины как у государства нет перспектив развития. Также он известен высказываниями о "российском" Крыме.