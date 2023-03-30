Лидер Республики Сербской Додик пошел по пути Путина – Блинкен

Атака Додика на основные права и свободы показывает, что он идет по пути Путина, заявил Блинкен Фото: EPA (архив)

"Атака Милорада Додика на основные права и свободы в Республике Сербской показывает, что он идет по авторитарному пути президента Путина. Госдеп в лице посла [США в Боснии и Герцеговине] Майкла Мерфи продолжает выступать за демократическое и процветающее будущее, которого заслуживают все граждане Боснии и Герцеговины", – написал Блинкен.

Milorad Dodik’s attacks on basic rights and freedoms in Republika Srpska show he is on President Putin’s authoritarian path. @StateDept, represented by Amb. Murphy, continues to advocate for the democratic and prosperous future that all citizens of Bosnia and Herzegovina deserve. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 29, 2023

На днях Додик объявил о принятии в республике закона об иностранных агентах. Как сообщал "Коммерсантъ", иностранными агентами будут объявлены все некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа.