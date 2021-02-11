Lucasfilm разорвал контракт со звездой "Мандалорца" Джиной Карано за пост в Instagram про евреев

Джина Карано сравнила политический климат в США наших дней с положением евреев в нацистской Германии.

Киностудия Lucasfilm и агентство UTA разорвали контракты с актрисой Джиной Карано, которая играла одну из главных ролей (Кара Дюн) в сериале "Мандалорец". Об этом сообщили 10 февраля The Hollywood Reporter и Variety.

"Карано больше не работает со студией. Ее посты в соцсетях, порочащие людей на основании их культурной и религиозной принадлежности, отвратительны и неприемлемы", – заявили в Lucasfilm.

10 февраля Карано в сторис Instagram сравнила современную политическую ситуацию с положением евреев во время Второй мировой войны. The Hollywood Reporter пишет, что якобы она заявила, что "сегодня в США быть республиканцем – все равно, что быть евреем во времена Адольфа Гитлера".

Однако на скриншотах поста, сохранившихся в интернете (пост уже удален), нет сравнений с конкретными партиями современности.

"Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети. Поскольку историю переписывают, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы прийти к точке, в которой нацистские солдаты могли легко устроить облаву на тысячи евреев, правительство сделало так, чтобы их соседи ненавидели их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за политические взгляды?" – написала Карано.

Скриншот: BlueTlouNerd / Twitter

Через несколько часов после ее записи в Twitter появился хэштег #FireGinaCarano с требованием уволить Карано. Сторонники актрисы запустили хэштег #StandWithGinaCaranо.

Карано не раз критиковали за политические взгляды и посты. В ноябре 2020 года она шутила о ношении медицинских масок и поддерживала заявления тогдашнего главы государства Дональда Трампа о сфальсифицированных выборах в США.