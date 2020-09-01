Lufthansa на месяц перенесла возобновление рейсов Киев – Мюнхен

Авиакомпания Lufthansa вернется на маршрут Киев – Мюнхен 2 октября, а не 7 сентября, как было запланировано. Частота полетов оставлена прежней.

На маршруте Киев – Мюнхен до карантина Lufthansa совершала 14 рейсов в неделю Фото: EPA

Немецкая авиакомпания Lufthansa на месяц перенесла возобновление регулярных рейсов между Киевом и Мюнхеном, об этом свидетельствует обновленное расписание в системе бронирования авиаперевозчика, сообщил 31 августа сайт Аvianews.

Авиакомпания вернется на этот маршрут 2 октября, а не 7 сентября, как планировала раньше. Планируемая частота полетов оставлена прежней: три рейса в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Вылеты из Мюнхена предусмотрены в 12.35, вылеты из Киева – в 16.40, сказано в сообщении.

До запрета международных рейсов в марте Lufthansa летала из Мюнхена в Киев и Львов, из Франкфурта – в Киев.

"Рейсы Франкфурт – Киев авиакомпания возобновила с 16 июня с ежедневной частотой. Если до кризиса частота полетов на этом маршруте составляла 20 раз в неделю, то со 2 сентября авиакомпания будет летать на этой линии два раза в день, или 14 раз в неделю", – пишет Аvianews.

На маршруте Киев – Мюнхен до карантина Lufthansa совершала 14 рейсов в неделю.

Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а 15 июня – внешнее. Аэропорт Борисполь возобновил работу терминала D на прилет и вылет всех рейсов с 14 июня.