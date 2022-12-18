Мэр американского Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов из-за границы с Мексикой

Объявляя о чрезвычайном положении, мэр Эль-Пасо сослался "на сотни мигрантов, спящих на улицах в холодную погоду", и тысячи человек, которых задерживают каждый день.

Решение Лизер обосновал необходимостью получить ресурс для размещения мигрантов, которые пересекают мексиканско-американскую границу.

Reuters отмечает, что это происходит на фоне подготовки "издавна принимавшего иммигрантов" Эль-Пасо к возможному увеличению числа прибывающих после объявленной с 21 декабря отмены пограничных ограничений "эпохи COVID-19".

По данным агентства, на участке границы США с Мексикой, известном как "сектор Эль-Пасо", американские пограничники встречали за последнюю неделю в среднем более 2,4 тыс. мигрантов в день, что на 40% больше, чем было в октябре. В связи с таким наплывом приюты Эль-Пасо оказались переполнены.