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Мэр американского Эль-Пасо объявил чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов из-за границы с Мексикой

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Число пересекающих границу мигрантов увеличилось на 40%, пишет Reuters
Число пересекающих границу мигрантов увеличилось на 40%, пишет Reuters
Фото: ЕРА (архив)

17 декабря мэр американского города Эль-Пасо (штат Техас) Оскар Лизер объявил чрезвычайное положение в связи с большим количеством людей, прибывших из-за границы Мексики, которая находится недалеко от города. Об этом 18 декабря сообщило агентство Reuters.

Объявляя о чрезвычайном положении, мэр Эль-Пасо сослался "на сотни мигрантов, спящих на улицах в холодную погоду", и тысячи человек, которых задерживают каждый день.

Решение Лизер обосновал необходимостью получить ресурс для размещения мигрантов, которые пересекают мексиканско-американскую границу.

Reuters отмечает, что это происходит на фоне подготовки "издавна принимавшего иммигрантов" Эль-Пасо к возможному увеличению числа прибывающих после объявленной с 21 декабря отмены пограничных ограничений "эпохи COVID-19".

По данным агентства, на участке границы США с Мексикой, известном как "сектор Эль-Пасо", американские пограничники встречали за последнюю неделю в среднем более 2,4 тыс. мигрантов в день, что на 40% больше, чем было в октябре. В связи с таким наплывом приюты Эль-Пасо оказались переполнены.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Мексика, чрезвычайное положение, граница, пограничники, Техас, мигранты, Эль-Пасо, мэр
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